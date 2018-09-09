سفير الاتحاد الأوروبى: برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يحقق «نتائج مشجعة»

إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر



■ جهود الحكومة لمراجعة السياسة الضريبية وتحديثها جيدة

■ مذكرة التفاهم الثنائية وكفاءة استخدام الغاز والنفط وتعزيز شبكة الكهرباء.. أبرز الأنشطة المستقبلية للتعاون

■ مصر تواجه تحدى ندرة المياه مما يتطلب خطوات سريعة لترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الرى

■ زيادة 2.5 % فى التجارة الثنائية العام الماضى لتسجل نحو 28 مليار يورو

■ تنسيق معايير المنتجات الصناعية أهم حل لصعوبة دخول السلع المصرية للسوق الأوروبية

■ بيئة ملائمة للأعمال التجارية سيكون له تأثير إيجابى على الصادرات

■ لابد من التركيز بشكل أكبر على تحسين إجراءات الاستيراد والتصدير وحل مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية



سمر السيد



قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليًّا بدأ فى تحقيق نتائج مشجعة، مشيرًا إلى أن ثمة علامات للاستقرار واضحة، ضاربًا مثالاً بتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يعتبر الحجم الحالى للاحتياطيات النقدية الدولية هو أعلى مستوى لها منذ عام 2011.



وأضاف فى حوار مع «المال»، أن تقرير المراجعة الثالث لصندوق النقد الدولى الذى نُشر فى منتصف يوليو الماضى عبّر عن التقدم المحرز حتى الآن بشكل جيد، لاسيما أنه خلص إلى أن التنفيذ القوى لبرنامج الإصلاح كان له دور أساسى فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، مع تضييق العجز الخارجى والمالى، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة وتسارع النمو، وأضاف أنه ستظل السياسة المالية فى العام 2018/2019 تهدف للحفاظ على إبقاء الدين العام فى مسار متراجع.



وتابع: ساعد تشديد السياسة النقدية فى عام 2017 فى السيطرة على معدلات التضخم عقب تراجع قيمة الجنيه وارتفاعات أسعار الوقود فى العام المالى 2016/2017، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف ضرورية ومهمة لضمان التنافسية والمساعدة فى تخفيف الصدمات الخارجية.



ولفت إلى أن العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة كانت قاسية «tough» لكنها كانت ضرورية؛ قائلا: «قبل تعويم الجنيه كان موقف مصر الخارجى غير قابل للاستمرار ولم تكن الشركات قادرة على العمل بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية ووجود السوق السوداء الموازية للعملة الأجنبية، علاوة على فقدان البنك المركزى احتياطيات النقد الأجنبى، الأمر الذى كان سيؤدى إلى خسارة القدرة التنافسية؛ ولذا ساهمت سياسة تحرير سعر الصرف التى تم تبنيها فى تعزيز القدرة التنافسية، ورفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية التى وصلت إلى مستوى قياسى».



وأضاف أن الإصلاح المستمر لدعم الطاقة وتخفيض الدعم لمعظم منتجات الوقود بحلول نهاية عام 2019 سيظل هدفًا مهمًا إذ لم تكن المساعدات تتوزع بكفاءة إذ يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، مشيرًا إلى أن آلية مؤشر أسعار الوقود الأوتوماتيكية التى جرى الموافقة عليها مؤخرًا ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أكثر الفئات ضعفًا.



وأثنى سوركوش على الجهود التى تبذلها السلطات المصرية لمراجعة السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية، موضحًا أن التأكد اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ونظام اﻟﻀﺮائب العادل للشركات والمواطنين أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ.



وكان البنك المركزى قرر فى نوفمبر 2016، تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب فى عودة السيولة الدولارية التى كانت تستحوذ عليها السوق السوداء إلى القطاع المصرفى الرسمى.



دعم التغلب على التحديات الاقتصادية



وأكد أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر للتغلب على التحديات الاقتصادية، مدللاً على ذلك بحجم التعاون التنموى الحالى بين الجانين والأموال المخصصة للسنوات 2017-2020، والتى تعتبر منحًا علاوةً على دوره فى مساندة بعض القطاعات المهمة كتعزيز الصادرات المصرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



واعتبر أن مصر هى أهم جيران الاتحاد فى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن العلاقات معها تعتبر استراتيجية وتتطور بشكل ملحوظ، وتهدف أولويات الشراكة بين الطرفين التى تم تبنيها فى عام 2017 إلى المساهمة فى تحسين ظروف المعيشة والاستقرار فى مصر والاتحاد الأوروبى من خلال التنمية المستدامة الشاملة التى يدعمها النمو الشامل والابتكار والحوكمة الفعالة والقائمة على المشاركة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.



أضاف أنه استنادًا إلى أولويات الشراكة مع مصر؛ تبنى الاتحاد الأوروبى إطار الدعم الفردى لمصر 2017-2020 الذى يتضمن تخصيص إرشادى مبلغ يتراوح بين 432 و528 مليون يورو؛ من أجل التعاون الثنائى معها، ويركز على ثلاث أولويات واسعة تتماشى أيضًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية، وهى «التحديث الاقتصادى والطاقة والبيئة» و«التنمية والحماية الاجتماعية» و«الحوكمة الرشيد وتعزيز الاستقرار والدولة الديمقراطية الحديثة».



وعن الحجم الكلى للتعاون الثنائى بين الطرفين، وصلت إجمالى التزامات المساعدات أو المنح المقدمة من الاتحاد لمصر إلى أكثر من 1.3 مليار يورو كما أن %40 من محفظة المساعدات الحالية تستهدف مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك خلق فرص العمل و%54 منها للبنية التحتية «التى تتعلق بشكل أساسى بقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحى وإدارة النفايات» والبيئة والـ6٪ المتبقية مخصصة لدعم تحسين الحوكمة، وحقوق الإنسان والعدالة والإدارة العامة، مضيفا أن تنفيذ التعاون الثنائى بين الجانبين يتم من خلال أكثر من 200 عقد مستمر.



وذكر «سوركوش» أن إجمالى التزامات المساعدات المستمرة سواء كانت منحًا أو قروضًا أو غيرها التى تم تخصيصها من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومؤسسات الاتحاد ومؤسسات التمويل الأوروبية بلغت نحو 11 مليار يورو.



وأضاف أنه بخلاف أرقام التعاون الثنائى السابق ذكرها، تستفيد مصر أيضًا من العديد من برامج الاتحاد الإقليمية والمتعددة الجنسيات فى مختلف المجالات بما فى ذلك عدد من الأدوات كأداة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات «TAIEX» لتسهيل ومشاركة أفضل ممارسات الاتحاد مع الدول الشريكة وصندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى لأفريقيا «EU Trust Fund» بهدف تعزيز الاستقرار والمساهمة فى تحسين إدارة الهجرة والتعاون عبر الحدود «CBC» الذى يدعم التنمية المستدامة فى دول الجوار الأوروبى وأفق 2020 «H2020» والشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط «PRI-MA».



أوضح أن H2020 يعد برنامجا متعدد الجنسيات مخصص للبحث والابتكار، وبموجبه شاركت مصر فى أكثر من 30 مشروعًا تغطى إجراءات بحثية تعاونية فى المجالات ذات الأهمية للحاضر والمستقبل بما فى ذلك الأغذية والزراعة المستدامة والبيئة وإدارة المياه.



وعلى الصعيد الآخر، بالنسبة لبرنامج «PRIMA»، صدقت مصر على الاتفاقية التى تم توقيعها فى أكتوبر 2017، والتى تحدد شروط وأحكام المشاركة فى البرنامج المقرر أن يطور حلولا ضرورية من أجل إدارة أكثر استدامة لنظم المياه والصناعات الغذائية، وهما مجالان لهما أهمية حيوية فى مصر، وكذلك منطقة البحر الأبيض المتوسط.



وقال «سوركوش» إن الشراكة الحالية فى برنامج PRIMA تتضمن 19 دولة هى الجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان ولوكسمبورغ ومالطا والمغرب والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتونس وتركيا، ومن المتوقع أن يتابع المزيد من المشاركين سواء من كل من الاتحاد الأوروبى والبلدان غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مع تطور المبادرة بمرور الوقت، وسيتم تمويل تلك الشراكة من خلال مزيج من التمويل للدول المشاركة البالغة قيمته حاليا 274 مليون يورو حاليا علاوة على مساهمة بقيمة 220 مليون يورو من الاتحاد نفسه عبر برنامج «Horizon 2020».



وتحدث عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، مؤكدًا أن أهميته اتضحت خلال زيارة مفوض التغيير المناخى والطاقة ميجيل أرياس إلى مصر أبريل الماضى، وتوقيعه على مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية فى هذا القطاع، وكذلك الاجتماعات رفيعة المستوى التى عقدها مع عدد من المسئولين من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأضاف أن جزء مهما من التعاون الحالى والمستقبلى بين الجانبين يتركز حول الطاقة المستدامة «المتجددة وكفاءة الطاقة»، لافتًا إلى أن الاتحاد وفر دعما ماليا لبناء وتطوير مشروع خليج الزيت الذى تبلغ طاقته 240 ميجاوات إلى جانب مؤسستى «KfW» و«EIB»، كما سيسهم فى تنفيذ مشروع ثان للرياح بقدرة 250 ميجاوات فى خليج السويس.



ولفت إلى أن الهدف الرئيسى لهذين المشروعين هو دعم الاستراتيجية المصرية لمحاربة أزمات الطاقة والمساهمة فى الإنتاج المستدام والفعال والبيئى ecological للطاقة الكهربائية، ولتجنب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ومن ثم سيسهم فى هدف الحكومة المصرية الطموح المتمثل فى زيادة نصيب الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء بالبلاد إلى %20 على الأقل بحلول عام 2022، ويتضمن كلا المشروعين مكونًا بيئيًا مهمًا يدعم الحلول المبتكرة لحماية الطيور المهاجرة بشكل خاص.



وأشار “سوركوش” إلى أن كفاءة الطاقة تعتبر عنصرًا مهمًا فى التعاون الثنائى بين الجانبين؛ نظرًا لأن اعتدال الطلب يعتبر محورًا تركيزًا أى سياسة طاقة سليمة، ويشكل جزءًا من الحوكمة الرشيدة للقطاع عالميا، لافتا إلى أنه تم إنشاء صندوق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى لتسريع تنفيذ أنشطة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى المصرى.



الأنشطة المستقبلية



وأكد أن الأنشطة المستقبلية للتعاون فى قطاع الطاقة تشمل مذكرة التفاهم السابق الحديث عنها ومشروعات كفاءة الاستخدام فى قطاعى النفط والغاز لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية، كما يشمل التعاون أيضًا تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية، فضلاً عن توسيع وتوصيل شبكات الغاز للأسر الفقيرة.



وأضاف أن الاتحاد يوفر أيضًا مساعدة فنية مهمة لتطوير الاستراتيجيات والقدرات المؤسسية للوزارات فى قطاع الطاقة، ولفت فى هذا المثال إلى أنه مول استراتيجية الطاقة لعام 2035، كما أن الدعم لهيئة تنظيم الطاقة والغاز مستمر.



وتابع: ندعم وزارة البترول فى صياغة استراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات فى قطاعى النفط والغاز ومراجعة اتفاقيات الامتياز فيهما لجذب المزيد من المستثمرين، كما نقوم حاليا باستكشاف طرق لدعم مصر فى سعيها لأن تصبح مركزا للطاقة.



وأشار إلى أن كل هذه المشروعات تُسهم بدور كبير فى مجهودات مساعدة الحكومة فى مجال البيئة وتغير المناخ، لافتًا إلى أن أكثر من %40 من مشاريع التعاون الخاصة بالجانبين ذات صلة بالمناخ، وقد تم تنفيذ مشروعين الأول للحدِّ من التلوث فى القطاع الصناعى والآخر لدعم إصلاح السياسات والمؤسسات وبناء القدرات فى قطاع إدارة النفايات الصلبة.



برامج مجال المياه



وعن التعاون الثنائى فى مجال المياه، قال إنه من الواضح أن مصر تواجه تحدى ندرة المياه الذى يتطلب إجراءات سريعة لترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الرى الحديثة وتقليل الخسائر، ولذلك كان الاتحاد الأوروبى من بين أول شركاء التنمية الذين يساعدون فى الحد من الفجوة بين العرض والطلب عليها.



وأكد أنه سيواصل دعمه للإدارة المستدامة للمياه فى مصر من خلال الحوار السياسى والتعاون الإنمائى والشراكة الوثيقة مع عدد من المؤسسات وأبرزها وزارات «الرى» و«الإسكان» و«التنمية المحلية» و«الاستثمار»، فضلاً عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى القطاع ومراكز الفكر والأبحاث والجامعات.



وقال إن تعزيز وحماية الوصول إلى الموارد الأساسية للمياه يعنى أيضا حماية الحقوق ليس فقط حاليا بل للأجيال القادمة، موضحا أن التعاون فى هذا المجال يتضمن برامج تغطى 12 محافظة مصرية بهدف تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 11.5 مليون نسمة أى ثلث السكان فيها، وشدد على أنها تستهدف بشكل رئيسى الفئات الأكثر احتياجًا.



ولفت إلى أن الاتحاد خصص منحا مباشرة لقطاع المياه بما يقرب من 425 مليونًا يورو وجهت لـ 16 برنامجا مختلفا، وأدت إلى قدوم استثمارات من المؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 2.1 مليار يورو فى هذا القطاع أيضًا.



وقد ساهم الاتحاد الأوروبى فى تحديث خطط مصر الاستراتيجية فى قطاع المياه كخطة الموارد المائية الوطنية 2017/ 2037 «NWRP 2037» واستراتيجيات الصرف الصحى بالقرى وتقليل الخسائر فى شبكات المياه وتحلية المياه، علاوة على ذلك مول العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والوطنى لزيادة الكفاءة وبناء قدرات موظفى الوزارات على مختلف المستويات سواء كانت الإدارة العليا أو الوسطى وعلى المستويين المركزى والمحلى.



قال إنه تم إطلاق برنامج جديد مؤخرًا مع وزارة الموارد المائية والرى تحت عنوان “المساعدة الفنية والدعم لإصلاحات قطاع المياه «EU-WATER STARS» بميزانية إجمالية قدرها 4.3 مليون يورو قدمها الاتحاد كمنحة، وقد بدأ البرنامج فى مارس الماضى وسيستمر لمدة 30 شهرًا.



ووفقًا لـ«سوركوش»، سيساعد البرنامج وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتحقيق أهداف الأمن المائى حسب خطة التنمية المستدامة 2030 وNWRP 2037 علاوة على ذلك سيبنى قدرات المسؤولين على المستويين المركزى والمحلى كى يتمكنوا من إدارة وتشغيل البنية التحتية الموجودة على النحو الأمثل فى أنظمة المياه الموجهة نحو الطلب مع الأخذ فى الاعتبار وضع ندرة المياه المتدهور، كما سيقوم بتصميم وتنفيذ مجموعة كاملة من النهج التشاركية المحلية لضمان المساءلة المتبادلة وإشراك المجتمعات المحلية فى مستويات صنع القرار المختلفة.



التبادل التجاري



وفى سياق مختلف، قال «سوركوش» إن الاتحاد الأوروبى ما زال الشريك التجارى الأكبر لمصر، مدللاً على ذلك بأنه كان يستحوذ لسنوات على حوالى %30 من إجمالى تجارة القاهرة، مشيرًا إلى أنه وفقا لإحصائيات العام المنتهى شهدت معدلات التبادل التجارى بينهما زيادة بنسبة %2.5 مقارنة بالعام السابق عليه 2016 مسجلةً نحو 28 مليار يورو –وفقًا لآخر الإحصائيات.



وصعدت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى نهاية عام 2017 بشكل ملحوظ بنسبة %20 مقارنة بعام 2016 لتسجل 8 مليار يورو، كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة %22 لتبلغ نحو 7 مليارات، كما شهدت المنتجات الزراعية ارتفاعًا قدره %10 مسجلة مليار يورو.



وقال إن المواد الكيميائية بما فى ذلك الأسمدة تعتبر أكثر السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى ثم الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والعنب والفراولة، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية تراجعت بشكل طفيف العام الماضى بنسبة %3.5 مسجلة 20 مليار يورو، وانخفض حجم العجز التجارى خلال نفس الفترة بنسبة 15٪ مسجلاً نحو 12 مليار يورو.



ولفت إلى أنه على مدى السنوات الماضية كان هناك ميلاً متناميا لتبنى سلوك أكثر حمائية فى التجارة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيستمر فى البحث عن سبل بناءة لتحقيق أقصى فائدة من بنود اتفاقية المشاركة «AA» للقطاع الخاص والمستهلكين فى مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتوازى مع ذلك سيواصل مجهوداته لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية إلى ما وراء الإطار الحالى للاتفاقية.



صافى التدفقات الاستثمارية



أكد أن الاستثمارات الوافدة من الاتحاد الأوروبى تعتبر أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وقد بلغ صافى تدفقاتها فى السنة المالية 2016/ 2017 نحو 8.7 مليار دولار مثلت %65 من إجمالى تدفقات السوق المحلية، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات شهدت زيادة مطردة بنسبة %55 عن قيمتها فى العام المالى 2012/ 2013 وهى 5.6 مليار.



وقال إن استثمارات الاتحاد تتركز إلى حد كبير فى قطاعى النفط والغاز وتوليد الكهرباء ومجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركات بكثافة فى البنية التحتية للنقل وأبرز مشروعاتها إنشاء خط المترو الجديد تحديث وتوسيع نظام السكك الحديدية، كما تنفذ أنشطة أيضًا فى خدمات التجزئة والتصنيع والاتصالات.



وأكد العلاقة بين الاستثمار والصادرات؛ إذ إن إيجاد بيئة ملائمة للأعمال التجارية سيكون لها تأثير إيجابى للغاية على الصادرات، خاصةً أنه سيفكر المزيد من المستثمرين فى الإنتاج فى مصر ثم التصدير إلى أسواق أخرى، ولكن من أجل القيام بذلك وتسهيل التجارة تحتاج السلطات إلى التركيز بشكل أكبر على تحسين إجراءات الاستيراد والتصدير، والاستمرار فى الحد من المشكلات الهيكلية التى تحد من أنشطة التصدير والاستثمار وأحدها هو تخصيص الأراضى الصناعية.



العمل على تعزيز الصادرات



أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل مع مصر لتعزيز صادراتها كما يدعم هيئة تنمية الصادرات «EDA» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتم إنشاؤها مؤخرا بهدف تنسيق الدعم المؤسسى والفنى والمالى للمصدرين مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما دعم الاتحاد وزارة التجارة والصناعة لتطوير استراتيجية التجارة والتنمية الصناعية التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016 التى توفر للقطاع الصناعى المصرى خارطة طريق للنمو وتنمية الصادرات وتطوير استراتيجيات قطاعية كالمواد الكيميائية ومواد البناء والحرف اليدوية والمواد الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة.



وأكد «سوركوش» أن المخرج للمشكلة التى تثار أحيانا والمتعلقة بصعوبات دخول السلع المصرية للسوق الأوروبية هو تنسيق معايير المنتجات الصناعية، مشيرا إلى أنه لمساعدة مصر للتعامل مع هذا التحدي؛ نفذ الاتحاد الأوروبى برنامج لتعزيز الهيئة العامة للمواصفات والجودة (EOS) والوكالات ذات الصلة بغرض تحسين جودة الصادرات لتكون قادرة على المنافسة بشكل أفضل فى الأسواق الأوروبية.



وفى هذا السياق، تم الانتهاء من 3 مشاريع توأمة فى العام الماضي2017 ساهمت فى تعزيز المعهد الوطنى للمعايرة والقياس والمجلس الوطنى للاعتماد وهيئة المواصفات والجودة، واعتبر أن المشروعات خطوات فى سبيل تنسيق البنية التحتية للجودة فى مصر.



المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركة للنمو ونافذة لخلق فرص العمل



أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يستثمر بشكل كبير فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والمنطقة نظرًا لأهمية القطاع كمحرك للنمو الشامل وكونه نافذة لخلق فرص العمل وتكامل ودمج الشباب فى الاقتصاد، وفى هذا الصدد، أطلق مؤخرًا “مرفق الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل وخلق الوظائف” الذى يهدف إلى وضع أنشطته فى إطار شامل بهدف تحسين البيئة الممكنة لخلق الأعمال والتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل من خلال دعم نمو الشركات والتنافسية.



وذكر أن المرفق يتعامل من جانب واحد مع مجالات الإصلاح المهمة وهى زاوية بيئة الأعمال مثل الضرائب والامتثال الجمركى والإدماج المالى، بالإضافة إلى الإشراف المصرفى أما الجانب الآخر فيسهل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل طويل الأجل وتمويل سلسلة القيمة مع التركيز على سلاسل القيمة التى تتمتع بإمكانيات نمو أعلى مثل الأعمال التجارية الزراعية.



وأضاف أنه للقيام بذلك، يتم استخدام طريقة «المزج» فمثلاً يتم مزج منح الاتحاد الأوروبى والقروض التى تقدمها المؤسسات المالية الأوروبية مثل EBRD و EIB و KfW بغرض زيادة التأثير فى الاقتصاد، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير من تمويلات الاتحاد الأوروبى من خلال المنح لدعم أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتعاملون مع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النظام البيئى للابتكار بين تلك الشركات.



وأشار إلى أنه جنبًا إلى جنب مع القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية، سيساعد المرفق على تعبئة حوالى 475 مليون يورو، لافتًا إلى أنه أيضًا مول مؤخرًا منحة دعوة لمقترحات تعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بطرق مبتكرة والمساهمة فى إنشاء شركات جديدة، وتحقيق الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية وخلق فرص العمل.



وتابع: سيتم الاهتمام بجوانب الشمول والنمو وخلق فرص العمل التى تستهدف الشباب والنساء وبشكل أكثر تحديدًا وستدعم هذه الدعوة المشاريع التى تهدف إلى توفير خدمات تطوير أعمال عالية الجودة واستغلال إمكانات ريادة الأعمال نحو تأسيس مؤسسات جديدة ومبتكرة وذات إمكانات عالية وابتكارية فى قطاعات التصنيع والسياحة والخدمات الأخرى.



دعم وكالة تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وتماشيا مع ذلك، يقدم الاتحاد الدعم إلى وكالة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEDA) بهدف تحسين كفاءتها وأدائها، وإنشاء وتشغيل تلك المشروعات، فضلاً عن ذلك يدعم الاتحاد الأوروبى تعزيز قدرات الكيانات الحكومية وبصفة أساسية وزارة التجارة والصناعة والشركات التابعة لها لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات أكثر شمولاً فى مجال التجارة والتنمية والاستثمار الصناعيين وكلها أمور ضرورية أيضًا لتطوير القطاع اﻟﺨﺎص عمومًا وبشكل خاص تلك المشروعات.



زيارة المفوض الزراعى فى سبتمبر ولقاءات مرتقبة مع الحكومة ومجتمع الأعمال



وقال «سوركوش» إن فيل هوجان، المفوض الأوروبى للتنمية الزراعية والريفية سيزور مصر فى يومى 17 و18 سبتمبر الحالى، لافتًا إلى أنه لايزال برنامج الزيارة قيد الإعداد إلا أن الملامح المبدئية تؤكد أنه سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال على أن شمل المناقشات مختلف الجوانب المتعلقة بالتجارة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى السلع الزراعية.