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استثمار
«التنمية السياحية» تسلم بيانات 67 ألف وحدة سكنية للضرائب العقارية
الأحد 09 سبتمبر 2018 09:20 ص
وحدة سكنية
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أحمد عاشور:
سلمت «التنمية السياحية» لمصلحة الضرائب العقارية بياناً شاملاً بنحو 67 ألف وحدة إسكان سياحى، مقامة على أراض تابعة للهيئة بالساحل الشمالى ورأس سدر والعين السخنة، تتبع 155 شركة استثمار عقارى وسياحى.
وقالت مصادر مطلعة أن ذلك يأتى فى إطار تمكين المصلحة من تقييم الضرائب العقارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المصلحة طلبت من الشركات تفاصيل العملاء الذين تعاقدوا على الشراء بغرض تحديد الضريبة، وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب أخطرت الشركات بأنه فى حال الامتناع عن إتاحة بيانات العملاء، فسيتم احتساب الضريبة عليها.
كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد أعلنت تحصيل 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى، مؤكدة أن الإعفاء يكون لوحدة سكنية واحدة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً فى أغسطس الماضى، بمد المهلة المخصصة للتحصيل بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها، حتى 15 أكتوبر المقبل، وتم السماح لأصحاب الوحدات العقارية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، بتقديم الإقرار بمقر المصلحة بالقاهرة.
ولعبت «التنمية السياحية» خلال الفترة الماضية، دورا محوريا فى وضع آلية احتساب الضريبة العقارية على الفنادق، بالاتفاق مع وزارة المالية، تعتمد على التكلفة الاستثمارية الشاملة، وعدد النجوم، وتراعى الطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.
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