«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد 2000 جنيه فى الطن

ألواح الألومنيوم



صناع: القرار خطوة جيدة لكن السوق تطمع فى أكثر من ذلك



أحمد اللاهونى:



خفضت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار توريد طن الألومنيوم للمصانع خلال سبتمبر الحالى بنحو 1500 جنيه للقوالب، و2000 جنيه للإسطوانات.



وأرجع إيهاب العلوانى، مدير إدارة البحوث والتوجيه بشركة مصر للألومنيوم، التخيفض إلى هبوط أسعار الخام عالمياً بنحو 70 دولارًا فى الطن.



ولم ينل قرار الشركة الحكومية رضا الصناع بالشكل الكافى، مؤكدين أن التخفيض بناء على انخفاض الطن عالمياً بواقع 70 دولاراً كان يجب أن يطال أسعار أغسطس ويوليو.



وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الشركة لجأت إلى التخفيض بسبب اتجاه الصناع للاستيراد بأسعار أقل.



وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بتطبيق نسبة تخفيض أكبر، خاصة أن أسعار الخام المستورد تقل بنحو 5 آلاف جنيه فى الطن.



كانت «المال» قد نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 2 سبتمبر الحالى، تقريرًا تحت عنوان «غليان أسعار مصر للألومنيوم يدفع المصنعين لاستيراد الخام»، تضمن لجوء شركات الصناعات الهندسية العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والألوميتال، إلى استيراد الألومنيوم بسبب اتجاه الشركة الحكومية، المنتج والمورد الوحيد للخام فى مصر، لإقرار زيادة شهرية متتالية، بلغت فى بعض الأحيان 6 آلاف جنيه فى الطن دفعة واحدة.



وقال جلال عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم «إيبال»، إن «مصر للألومنيوم» تخشى من ركود منتجها بعد لجوء الصناع للاستيراد.



وكشف عبدالفتاح فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن أسعار طن الخام «6063» المستورد، يبلغ نحو 45 ألف جنيه، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، مقابل 50 ألفاً لنظيره المحلى.



وقال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قرار التخفيض خطوة جيدة، لكن السوق تطمح فى تخفيض أكثر، مشيرًا إلى أن المنتجين يهمهم استمرار توريد الخام من الشركة الحكومية، توفيرًا للوقت والمجهود والعملة الصعبة.



وواجهت"الصناعات الهندسية" أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار خام الألومنيوم، والتى دفعت المنتجين إلى اللجوء إلى الاستيراد.



وتبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.





