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بنـــوك
5 بنوك توقع قرضًا بقيمة 2.4 مليار جنيه لشركة أويلكس
الأحد 09 سبتمبر 2018 09:14 ص
البنك الأهلي المصري001
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البنك الأهلي المصري001
■ مصادر: 7 سنوات أجل زمنى للسداد.. ومليار جنيه بآلية التسهيلات الدوارة
محمد سالم:
يستعد تحالف مصرفى يضم 5 بنوك محلية هى (الأهلى، أبو ظبى الأول، القاهرة، العربى، قناة السويس)، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع قرض قيمته 2.4 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت «أويلكس» لمقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بتدشين مجمع صناعى على مساحة 80 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.
ويتولى البنك الأهلى دور المرتب الرئيسى ووكيل التمويل، وقالت مصادر لـ«المال» إن حصص التغطية الخاصة بالقرض توزعت بواقع مليار جنيه للمصرف الحكومى و480 مليونا لأبوظبى الأول، و370 مليونًا للقاهرة، و350 مليونًا للعربى، و200 مليون لبنك قناة السويس.
وأضافت المصادر أن شريحة بقيمة مليار جنيه من القرض سيتم منحها وفق آلية التسهيلات الدوارة التى تسمح للشركة بالسحب والإيداع فى الوقت نفسه، فى حين يتم ضخ الباقى ويبلغ 1.4 مليار جنيه فى صورة قرض طويل الأجل لمدة 7 سنوات.
ويشمل المجمع الإنتاجى الجديد، مصنعاً لاستخلاص الزيوت بطاقة إنتاجية 4000 طن يوميا، وذلك لاستخلاص زيت الطعام من جميع البذور «الصويا وعباد الشمس والكانولا»، بجانب إنشاء مصنع لتكرير الزيوت بطاقة 600 طن يوميا، كما يشمل منطقة لتخزين الحبوب الزيتية بسعة 100 ألف طن، وقد تعاقدت «أويلكس» مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء هذ المجمع، وفق تصريحات سابقة للدكتور شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف زيادة أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع سوف تصل إلى 1.440 مليون طن سنوياً، الأمر الذى يعزز إنتاج مصر من الزيوت والذى لا يتجاوز 500 ألف طن، موضحاً أن الشركة تمتلك مصنعاً لإنتاج الزيوت حالياً لا يتجاوز إنتاجه 500 طن يومياً.
وتستورد مصر نحو %97 من احتياجاتها السنوية من زيوت الطعام والتى تتجاوز 2.3 مليون طن وفق إحصائيات وزارة الزراعة.
كان الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن المصرى التابع لوزارة الزراعة، قال فى تصريحات، الشهر قبل الماضى، إن احتياجات مصر من الزيوت تصل لأكثر من 2 مليون و600 ألف طن سنويا مقارنة بإنتاج محلى لا يتجاوز %4 من حجم الاستهلاك.
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