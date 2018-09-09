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سيــارات
«أوتو دينامكس» تقتنص وكالة فيات حصريًا
الأحد 09 سبتمبر 2018 09:09 ص
فيات
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■ حلمى: دراسة اعتماد موزعين جدد.. والاستحواذ على مراكز «النيل الهندسية»
أحمد عوض:
اقتنصت «أوتو دينامكس» وكالة سيارات فيات من «النيل الهندسية»، بعد مفاوضات مع مجموعة FCA العالمية خلال الفترة الماضية.
وكشف عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة «أوتودينامكس»، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مجموعة FCA العالمية؛ للحصول على الوكالة الحصرية لسيارات فيات بالسوق والتى تشمل البيع وتقديم خدمات الصيانة.
وأوضح لـ«المال»، أن شركته تبحث مع «النيل الهندسية»، الوكيل السابق لـ«فيات»، الاستحواذ على مراكز الصيانة الأربعة التابعة لها، والموزعة بين القاهرة والإسكندرية ودمياط، وذلك لسرعة البدء فى تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار.
وأشار إلى أن شركته ستعلن تفاصيل عقد الوكالة الجديد والخطط التوسعية الخاصة بالعلامة الايطالية، بعد انتهاء معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، المقرر انطلاقه فى الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الحالى.
وأكد حلمى أن الفترة الراهنة تشهد دراسة لاعتماد موزعين جدد بخلاف الثمانية الموجودين فى مختلف المحافظات، متوقعًا أن تقفز مؤشرات بيع فيات خلال 2019.
وشهدت مبيعات «فيات» نموًا بنسبة %194 مسجلة 1679 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 571 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
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