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لايف
لعبة خطيرة في مباراة بالإسكندرية تنهي حياة طالب
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:21 ص
مصرع طفل
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متابعات
لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بكسر في الجمجمة بعد سقوط عارضة المرمى عليه أثناء لعب كرة القدم داخل مركز شباب النصر بمنطقة أمبروزو وسط الإسكندرية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن وسائل إعلام، أن الفحص أظهر إصابة الطالب البالغ من العمر 17 عاما، بكسر في الجمجمة، ونزيف بالأنف، وحسب أقوال الشهود العيان، قام الطالب أثناء لعبه بكرة القدم داخل المركز، بالقفز والإمساك بعارضة المرمى، التي سقطت عليه وأودت بحياته.
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