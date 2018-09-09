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رياضة
محمد صلاح بالمركز الثالث لهدافي الفراعنة ويتخطى أبو تريكة
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:54 ص
محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث
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متابعات
انفرد النجم المصري محمد صلاح بالمركز الثالث لقائمة هدافي الفراعنة، خلال مباراته ضد ضيفه النيجري، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.
ووفق ما نقله موقع سكاي نيوز، أحرز الفرعون صلاح هدفين في مرمى النيجر، رفع بهما رصيده إلى 39 هدفا، في مسيرته الدولية، ليتخطى بفارق هدف واحد الثنائي النجم السابق للمنتخب محمد أبو تريكة والسيد الضظوي.
بينما يتصدر قائمة هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ النجم السابق حسام حسن، المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، برصيد 79 هدفا، ويليه حسن الشاذلي في المركز الثاني، برصيد 44 هدفا.
ومن المفارقة أن محمد صلاح سجل أول أهدافه الدولية أمام النيجر أيضا، وذاك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2012، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.
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