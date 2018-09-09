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رياضة
هاري كين يشيد براموس ويبرأه من تعمد إصابة محمد صلاح
الأحد 09 سبتمبر 2018 01:38 ص
بالفيديو.. راموس وراء إصابة مو صلاح في مباراة تاريخية مع الريال
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بالفيديو.. راموس وراء إصابة مو صلاح في مباراة تاريخية مع الريال
سكاي نيوز عربية
علق المهاجم الإنجليزي، هاري كين، على واقعة قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير قبل عدة أشهر.
وقال كين في مؤتمر صحفي، السبت، قبيل مباراة بين إسبانيا وإنجلترا، التي من المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن المسابقة الجديدة، دوري الأمم الأوروبية:" لم أتحدث إلى جوردان هندرسون (لاعب ليفربول) بشأنه (راموس) أو في نهائي دوري الأبطال. لا أظن أنه يريد أن يتحدث عن ذلك كثيرا، مثلما لا أريد".
وأشاد المهاجم الإنجليزي براموس، واصفا إياه بـ" لاعب مقاتل"، قائلا إنه لم يفعل أي شيء خارج عن المألوف (في حادثة صلاح)".
وقال إن هناك حكاما موجودين في الملاعب يستطيعون الفصل في التدخلات القوية، مثل تلك التي جمعت راموس وصلاح.
واستمر كين في كيل المديح لقائد المنتخب الإسباني وريال مدريد، قائلا: "إنه مدافع رائع. لقد لعبنا ضده في مدريد العام الماضي".
لكن تصريح هاري كين قد يثير حفيظة المهاجم المصري، الذي عانى كثيرا من تدخل راموس.
وسقط صلاح، أفضل لاعب أفريقي وفي الدوري الإنجليزي، على أرض الملعب بعد احتكاك مع راموس، عندما كانت نتيجة المباراة النهائية في أواخر مايو الماضي، تشير إلى التعادل السلبي.
وبدا أن راموس تعمد جذب صلاح من ذراعه وإسقاطه أرضا، أمام أنظار الحكم الذي لم يحتسب خطأ.
ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعاف صلاح، فإنه عاد للملعب لثوان معدودة قبل أن يخرج باكيا.
وخضع المهاجم المصري لعلاج استمر 3 أسابيع، الأمر الذي حرمه من المشاركة في المباراة الأولى منتخب مصر في مونديال روسيا.
وفي وقت لاحق، حاول راموس الدفاع عن نفسه في الواقعة، وقال إنه لم يمسك بذراع محمد صلاح، معتبرا أن الأخير هو من أمسك به أولا.
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