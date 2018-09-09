شعبان عبد الرحيم: سأعود للسينما ومن هاجمني اكتشف حقيقتي

شعبان عبد الرحيم

حوار – أحمد حمدي



يستعد المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم للعودة للساحة الفنية الأيام المقبلة من خلال فيلم سينمائي كبير يقوم بتحضيره حاليا.



وكشف عبد الرحيم في حواره مع المال أنه سيشارك الفترة القادمة مع النجم الكوميدي سمير غانم في مسرحية "سيبوني اغني" وسيتم عرضها الايام القادمة بعد النجاح الذي حققه العرض في السعودية لاول مرة مؤخرا .



وأشار إلى أن الكواليس التي تجمعه بسمير غانم لاتخلو من الضحك دائما وذلك يظهر للجمهور الذي يحضر العرض المسرحي .



وأوضح أن المسرح له طابعا خاصا ومميزا ونقوم بعمل بروفات كثيرة حتى يظهر العرض المسرحي بشكل يليق بالجمهور العربي، مضيفا: "نسعى لعرض المسرحية في أكثر من دولة عربية الفترة القادمة".



ونفى تماما انزعاجه حينما يقوم سمير غانم بالتعليق على ملابسه وغرابتها وطريقة أداءه التمثيلي، مؤكدا أنه لاتوجد أي أزمة بينه وبين غانم أبدا بسبب ذلك .



وعن أسباب غيابه عن السينما المصرية منذ تقديمه فيلم مواطن ومخبر وحرامي منذ سنوات طويلة قال، إنه لم يجد سيناريو وفيلما مناسبا مميزا حتى الأن لكي يعود به للسينما المصرية مرة ثانية



ولفت إلى أنه منزعج تماما من انتشار أفلام البلطجة والعنف في السينما السنين الماضية



وأشار إلى أن ذلك أثر على أطفالنا وشبابنا وأصبحوا يقلدون مايقدم لهم من أفلام سينمائية بهذه النوعية والطريقة في الشارع المصري وذلك لايصح أبدا.



ولفت إلى أنه برغم ضعفه في السياسة وثقافتها لكنه يسعى كل فترة لتقديم أغنية سياسية تحمل مضمونا ورسالة هامة للجمهور ، وسيطرح أغنية جديدة الفترة القادمة.



وعن انتقاد وهجوم الكثيرين له بسبب ملابسه الغريبة قال : من انتقدني منذ سنوات اكتشف اليوم أن ملابسي أصبحت موضة والنجوم يرتدون نفس ملابسي مثل تامر حسني وعمرو دياب



وقال: "الجمهور عرف حقيقتي جيدا برغم أني تعرضت لهجوم قاس في بدايتي الفنية وكانوا يقولون عني "أنني ارتدي ملابس غريبة "



وأكد أن علاقته بهؤلاء النجوم جيدة ولاتوجد أي خلافات بينهم لكن يصف مايراه فقط حاليا .



وعن الأغنية الشعبية الموجودة على الساحة الفنية حاليا قال عبد الرحيم: "ستظل الأغنية الشعبية مميزة ومؤثرة في الناس طيلة الوقت لأن موضوعاتها تناقش مشاكل وهموم الكثيرين وذلك مايميزها عن أي أغنية عاطفية".



وتابع أن أسباب غياب برامج مواهب التي تقدم الأصوات والمواهب الشعبية على الساحة الفنية لأن منتجي هذه البرامج لايحبون المغامرة بأموالهم في شئ لايضمنون نجاحه مثل برامج المواهب الأخرى ذا فويس واراب ايدول واستار اكاديمي واراب جوت تالنت وغيرها .



واكد ان هؤلاء المنتجين يقومون بالاستسهال وتقديم مواهب تغني الاغنيات العاطفية للجمهور وذلك المحبب في هذه البرامج عن اي نوعية اخرى من الغناء والموسيقى للناس .

