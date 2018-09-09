إيران: أمريكا تبعث رسائل يومية لنا لبدء مفاوضات

إيران

(رويترز)





قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تبعث رسائل لإيران باستمرار لبدء مفاوضات.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.



وكان ترامب قال إنه يوافق على الاجتماع مع زعماء إيرانيين.



وقال روحاني ”يحاولون من جانب الضغط على الشعب الإيراني ومن جانب آخر يبعثون لنا برسائل يوميا من خلال وسائل مختلفة بضرورة أن نأتي ونتفاوض معا“.



وأضاف ”(يقولون) علينا التفاوض هنا، علينا التفاوض هناك. نريد حل هذه القضايا... هل ينبغي أن نستجيب لرسائلكم؟ أم ننظر إلى أفعالكم الوحشية؟“



وتريد واشنطن إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها لجماعات متشددة في سوريا والعراق.



ومن المقرر إعادة فرض عقوبات أمريكية تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر



وقال روحاني يوم السبت إن إيران تواجه ”حربا اقتصادية ونفسية ودعائية“ مشيرا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوي طهران الرئيسيين.



