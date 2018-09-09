EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إيران: أمريكا تبعث رسائل يومية لنا لبدء مفاوضات
الأحد 09 سبتمبر 2018 12:55 ص
إيران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قائد الحرس الثوري: إيران لن تجتمع مع ترامب مطلقًا
إيران تحذر "ترامب" من "أم الحروب"
إيران لـ"ترامب": بسبب أخطائك سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار
رئيس إيران: عقوبات ترامب جريمة.. وحكومته لن تستمر للأبد
ترامب: سنلاحق شركات أوروبية تواصل التعاون مع إيران
إيران
(رويترز)
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تبعث رسائل لإيران باستمرار لبدء مفاوضات.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.
وكان ترامب قال إنه يوافق على الاجتماع مع زعماء إيرانيين.
وقال روحاني ”يحاولون من جانب الضغط على الشعب الإيراني ومن جانب آخر يبعثون لنا برسائل يوميا من خلال وسائل مختلفة بضرورة أن نأتي ونتفاوض معا“.
وأضاف ”(يقولون) علينا التفاوض هنا، علينا التفاوض هناك. نريد حل هذه القضايا... هل ينبغي أن نستجيب لرسائلكم؟ أم ننظر إلى أفعالكم الوحشية؟“
وتريد واشنطن إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها لجماعات متشددة في سوريا والعراق.
ومن المقرر إعادة فرض عقوبات أمريكية تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر
وقال روحاني يوم السبت إن إيران تواجه ”حربا اقتصادية ونفسية ودعائية“ مشيرا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوي طهران الرئيسيين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا