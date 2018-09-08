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رياضة
المدير الفني لمنتخب مصر: الفوز على النيجر مجرد بداية
السبت 08 سبتمبر 2018 11:56 م
خافيير أجيري
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خافيير أجيري
أ ش أ
وصف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على النيجر بأنه مجرد بداية، وأن الأداء سيتحسن خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك تعليقًا على فوز منتخب مصر على ضيفه منتخب النيجر بستة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب إستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.
وأشاد أجيري بمدافع المنتخب علي غزال، وقال إنه رجل المباراة من وجهة نظره، رافضًا التعليق على إهدار محمد صلاح ركلتي جزاء أمام النيجر.
وأضاف "لاعبو الفريق نفذوا جزء من تعليماتي، وليست كلها وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء وعلاج النواحي السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية"، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر الكثير من مروان محسن مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لاعب جيد ولديه أفضل من ذلك.
وأوضح أن لاعبي المنتخب سعداء بطريقة اللعب الجديدة التي تعتمد على تعظيم الناحية الهجومية.
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