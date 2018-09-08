EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
فيديو | أهداف مباراة مصر والنيجر 6-0
السبت 08 سبتمبر 2018 11:56 م
مصر والنيجر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
منتخب مصر يستهل حقبة أجيري بسداسية في النيجر المتواضعة
مصر والنيجر
متابعات
فاز منتخب مصر بسداسية نظيفة، في شباك منتخب النيجر المتواضع، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.
كما نقل
الكاف
أهداف المباراة عبر حسابه عبر تويتر.
ويعد هذا هو الفوز الأول للمنتخب منذ بداية العام الجاري، حيث لم يفز المنتخب او يتعادل في أي مباراة رسمية أو ودية خلال 2018، كما أنها النتيجة الأكبر منذ 3 سنوات، حين فاز المنتخب 4-1 على تشاد في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر 2015.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا