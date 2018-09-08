فيديو | أهداف مباراة مصر والنيجر 6-0

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فاز منتخب مصر بسداسية نظيفة، في شباك منتخب النيجر المتواضع، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.



كما نقل





كما نقل الكاف أهداف المباراة عبر حسابه عبر تويتر.



ويعد هذا هو الفوز الأول للمنتخب منذ بداية العام الجاري، حيث لم يفز المنتخب او يتعادل في أي مباراة رسمية أو ودية خلال 2018، كما أنها النتيجة الأكبر منذ 3 سنوات، حين فاز المنتخب 4-1 على تشاد في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر 2015.