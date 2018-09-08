المصور محمود شوكان ينتظر إطلاق السراح ومسابقة باسمه

عمرو نبيل : مسابقة شعبة المصورين لأفضل صورة صحفية لعام 2018 ستكون باسمه





· محمد أبوزيد : سنتقدم بنقض للحكم





· خالد البلشى :أتمنى أن يكون حظ شوكان أفضل فى النقض





رحاب صبحى



وأكد عمرو نبيل ،رئيس شعبة المصوريين الصحفيين، أن الشعبة تتابع هذه القضية منذ بدايتها قبل 5 سنوات ، و ذلك بعدما تأكدنا أن شوكان مظلوم وفقا للمستندات الهامة التي وجدناها حول القضية، و مددنا بها دفاع شوكان في القضية، وهي المستندات التي تثبت أنه كان مكلفا من وكالة أنباء "ديموتيكس " بتغطية الحدث ، كما قمنا بتنظيم عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن شوكان.

و رفض نبيل التعليق على الحكم قائلا أنه لاتعقيب على احكام القضاء ، لكن الأمر الذي أراح مجتمع المصورين؛ خاصة أن الحكم بخمس سنوات هى مدة الحبس التي قضاها شوكان بالحبس الاحتياطي، مما يبشر بخروجه ، و هو ما يسعدنا رغم الحكم بالإدانة.



وأعلن نبيل أن شعبة المصورين قررت أن تكون مسابقتها السنوية لأفضل صورة صحفية لعام 2018 باسم محمود شوكان ، على أن يقوم بنفسه بتوزيع جوائزها على الفائزين .



محمد أبوزيد شوكان، شقيق محمود شوكان الذي حصل على حكم بالسجن 5 سنوات اليوم قضاها بالحبس الاحتياطي، قال إنه سعد كثيرا بقرب الإفراج عن أخيه ، مؤكدا أن الأسرة ستقدم طعنا على الحكم أمام محكمة النقض.





وكشف أن شوكان سيتم ترحيله عقب عودته لسجن طره لقسم الشرطة التابع له خلال أيام لإطلاق سراحه.



أما خالد البلشى، العضو السابق لمجلس نقابة الصحفيين، قال إنه كان من المهتمين بشكل شخصى بقضية شوكان بحكم توليه رئاسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، معربا عن فرحته بقرب الإفراج عن شوكان.



نه يتمنى أن يكون حظ شوكان أفضل فى النقض، مؤكدا أنه كان يمارس عملا صحفيا، وليس له علاقة بالإخوان، وهذا بشهادة زملائه.

وكان الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،قدقضت اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 5 سنوات على شوكان ، إضافة إلى 5 سنوات أخرى يخضع فيهما إلى المراقبة الشرطيةوذلك في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية الصحفى محمود شوكان .

وجدير بالذكر أن شوكان كان يعمل لحساب وكالة "ديموتيكس" البريطانية عندما تم توقيفه في 14 أغسطس 2013 أثناء تغطيته فض اعتصام رابعة ، وألقت قوات الأمن، القبض على شوكان و938 آخرين، في 14 أغسطس 2013، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة العدوية ”.

و قد وجهت له اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ".

ويبلغ شوكان 31 عاما ، وعمل مصورا لدى أكثر من وكالة عالمية، والتقط العديد من الصور المهمة.و كانت منظمة التربية والثقافة والعلوم - اليونسكو – أعلنت في 30 / 4 / 2018 عن منحه جائزة حرية الصحافة الدولية المرموقة التي تحمل اسم "غييرمو كانو ".



وقالت رئيسة اللجنة التي تمنح الجائزة ماريا ريسا إن اختياره جاء تقديرا لشجاعته، ومقاومته والتزامه حرية التعبير، وسط إدانة من الخارجية لهذا التوجه.

ينتظر المصور محمود شوكان، خلال أيام إطلاق سراحه، عقب 5 سنوات من السجن، والطعن من أسرته على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض،فضلا عن إقامة مسابقة لشعبة المصورين بنقابة الصحفيين تحمل اسمه.وأوضح أ