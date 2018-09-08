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ثقافة وفنون
مهرجان همسة الدولي يكرم وفاء عامر
السبت 08 سبتمبر 2018 11:09 م
وفاء عامر
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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة "وفاء عامر"، كأفضل ممثلة عن دورها بــ مسلسل " نسر الصعيد" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة " فريد شوقي " و سيقام المهرجان يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش
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