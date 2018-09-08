الزراعة تستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية في الموسم الشتوي

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الصاوي أحمد



استعدت المديريات الزراعية في المحافظات للموسم الشتوى، وكذلك حصاد المحاصيل الصيفية وخاصة الأرز، ومتابعة عملية التجميع والاستفادة منه، وذلك قبل أنطلاق الموسم رسميا في الأيام القليلة المقبلة.



وأكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة لـ"المال" أن جهود وزارة الزراعة وأهدافها من الموسم ستركز على 5 محاور رئيسية مهمة سيتم العمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وهي العمل على منع حرق قش الأرز وتسويق المحاصيل الزراعية مثل القطن - فول الصويا- الذرة - الأرز، تطوير الرى الحقلى، حيث حقق المشروع، كارت الفلاح والانتهاء منه قبل الموسم الشتوى، الاستعداد لموسم السيول والأمطار.



وأشار "المصدر" خلال اجتماعات للمسئولين عن المديريات الزراعية في كل محافظة، وكذلك بدعم من الاتحاد التعاوني الزراعي ومسئولي جهاز تحسين الأراضي وقطاع الري الحقلي وغيرها.



وينطلق الموسم الشتوي رسميا في الفترة من بعد الحصاد حتى انطلاق الموسم الصيفي في مارس، ويعتبر القمح والبرسيم والخضراوات والفاكهة من أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في الموسم الشتوي.



ومن جانبه، أكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي لـ"المال" أن وزارة لزراعة تستهدف زيادة معدلات زراعات القمح المويم المقبل، الذي يبدأ في نوفمبر، عبر تشجيع المزارعين وطرح سلالات عالية الإنتاجية من المحصول.



وأوضح "الشراكي" أنه حاليا لا توجد أزمات في سوق الأسمدة سواءا الحرة أو المدعمة بسبب عدم وجود احتياجات من المحاصيل لها حاليا، لأن هذه الفترة تعتبر فترة فواصل بين العروات، وكذلك أسعار الأسمدة ثابتة في الجمعيات وهي بـ3290 جنيها، والحرة تتراوح بين 5300 و5400 جنيه للطن.



وتصل احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة لـ1.5 مليون طن في الموسم الشتوي بدلا من 2.5 مليون طن في الصيفي.