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نقل وملاحة
بورسعيد تستعد لتطوير المطار بنقل منفذ الجميل الجمركى
السبت 08 سبتمبر 2018 10:42 م
بورسعيد تستعد لتطوير المطار بنقل منفذ الجميل الجمركى
أخر الأخبار
بورسعيد تستعد لتطوير المطار بنقل منفذ الجميل الجمركى
أماني عزازي
بدأت أعمال تفكيك منفذ الجميل الجمركي تمهيدا لنقلة إلى موقعة الجديد غرب المطار
وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال التجهيزات الجارية لكلا الموقعين ووجه بسرعة الانتهاء منها تمهيدا لنقل المنفذ خلال الأيام القادمة.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للموقع الجديد بالمنفذ والتأكد من عدم وجود أي ثغرات خارج نطاق المنفذ يمكن أن يتم استخدامها في أعمال التهريب.
فيما تابع المحافظ أعمال تجهيز مطار الجميل المقرر تطويره ليتلاءم مع مشروع تنمية شرق بورسعيد وتلبية احتياجات المستثمرين.
ويتم حاليا إزالة كافة المخلفات والعوائق الموجودة في جنبات المطار تمهيدا لتنفيذ مشروع التطوير المنتظر والتي تقوم به وزارة الطيران المدني لإعدادا المطار لاستقبال خطوط الطيران الدولية لخدمة حركة الاستثمار الصناعي والسياحي المنتظرة في شرق بورسعيد ومشروعات السياحة على شاطي غرب المدينة
واستمع المحافظ إلى شرح من المسؤولين عن المطار عن مشروع التطوير المنتظر
ووجه إدارة حي غرب بتجهيز الطرق الخارجية المؤدية إلى المطار لتسهيل مأمورية الشركات وتيسير حركة السيارات من وإلى المدينة دون التأثير على العمل في مشروع التطوير أو حركة السيارات اليومية من وإلى بورسعيد.
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