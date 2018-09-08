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ثقافة وفنون
فيديو.. وعد البحري: ابني سبب عودتي للفن مرة أخرى
السبت 08 سبتمبر 2018 10:40 م
وعد البحري
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وعد البحري
أحمد حمدي
قالت الفنانة السورية وعد البحري إنها حينما مرت بأزمات في حياتها لم تجد من يقف بجانبها مثل المقربين منها.
وأضافت للمال أن عائلتها بالذات ساندتها كثيرا في أزمتها التي عاشتها الفترة السابقة حينما فكرت في اتخاذ قرار اعتزال الفن.
وأشارت أيضا إلى أن الكثير من الصحفيين والإعلاميين والشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين الذين تتعاون معهم في ألبوماتها الغنائية رفضوا قرار اعتزالها للفن.
وكشفت وعد أن ابنها عيسى هو الشخص الذي كان له الأثر الأكبر في تراجعها بالفعل عن قرارها بالانسحاب من الساحة الفنية والعودة مرة أخرى للعمل الفني.
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