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فيديوهات المال
فيديو | رئيس التمثيل التجاري: نعمل على حل جميع مشكلات المصدرين والمستوردين
السبت 08 سبتمبر 2018 10:32 م
أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري المصري
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أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري المصري
محمد رجب
أوضح أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري المصري أن مهمة إدارته لا تقتصر فقط على إمداد المصدرين والمستوردين بالبيانات والمعلومات الخاصة بعمليات التصدير والاستيراد والدول المتعاون معها بل يتجاوز الأمر لترتيب زيارات واجتماعات مع الوزراء المعنيين من تلك الدول وأيضا مع رؤساء الشركات ونظرائهم المصريين".
وقال عنتر: "يساعد التمثيل التجاري على حل مشكلات المصدرين والمستوردين وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم وذلك عن طريق مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج".
ولفت إلى أن الفرص التصديرية ودراسات السوق الخارجية متاحتان على الموقع الإلكتروني للتمثيل التجاري المصري".
وأضاف رئيس التمثيل التجاري: "الموقع يتيح كافة المعلومات الهامة وذلك عن طريق الإشتراك فيه والحصول على اسم مستخدم وكلمة سر بواسطة تقديم بيانات سجل المصدرين والمستوردين"
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