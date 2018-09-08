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اتصالات وتكنولوجيا
32 منحة مجانية للحاصلين على الثانوية العامة من أبناء مطروح
السبت 08 سبتمبر 2018 10:28 م
مجدى الغرابلى محافظ مطروح
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مجدى الغرابلى محافظ مطروح
معتز محمود
أكد اللواء مجدي الغرابلى، محافظ مطروح، موافقة عدد من الجامعات الخاصة على منح دراسية مجانية وجزئية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، على أن تكون تلك المنح لأبناء مطروح أو الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية من مدارسها، بمجموع حد أدنى 90% وتكون الأولوية للأعلى فى الدرجات مع التسكين على المِنح المتاحة حتى الآن، والعمل على توفير المزيد من المنح الأخرى للمتقدمين.
وأوضح محافظ مطروح أنه من بين المنح المتاحة حتى الآن 8 منح مجانية بالجامعة الصينية بكليات الهندسة- اقتصاد وعلوم سياسية- علاج طبيعى، و8 منح أخرى بجامعة مصر أو الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بكليات الهندسة والعلاج الطبيعى والصيدلة وإدارة الأعمال، كذلك 16 منحة بجامعة حورس، منها منح مجانية كاملة ونصف مجانية بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة والهندسة وتجارة بيزنس، ومنحتين نصف مجانية بكلية طب الأسنان.
وأضاف أن مكتب إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة سيتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الترشح لتلك المِنح الدراسية خلال الفترة من مساء الخميس 6 سبتمبر حتى ظهر الأحد 8 سبتمبر المقبل، على أن يستوفي كل طالب أوراقه وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات وتحديد الكلية التى يرغب فى الترشح لها، وسوف يتم الترشيح طبقًا لترتيب مجموع الدرجات.
من ناحية أخرى تقدم اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بالشكر والتقدير لرؤساء هذه الجامعات الخاصة على تعاونهم مع أبناء مطروح وتقديم تلك المنح الدراسية التى تساعد على توفير كوادر علمية متميزة فى مجالات مختلفة يحتاج إليها أبناء المحافظة ويخدم المجتمع المحلى فى التخصصات المهمة التى تسهم فى جهود التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع تأكيد دور العملية التعليمية وأهمية دورها فى جهود التنمية.
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