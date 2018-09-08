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ثقافة وفنون
فيديو| حنان شوقي: بيت السلايف قدم رسائل مهمة وتجذبني الدراما الاجتماعية
السبت 08 سبتمبر 2018 10:27 م
حنان شوقي
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حنان شوقي
أحمد حمدي
قالت الفنانة حنان شوقي إن مسلسل "بيت السلايف" الذي عرض مؤخرا كان هدفه توصيل رسائل مهمة للجمهور حول الحب الأسري والانتماء وحب والتوحد مع الأهل وإن المنزل هو رمز للوطن، موضحة أن شخصية عصمت التي قدمتها فيه كانت مقهورة وأصبحت بمثابة رجل وسيدة في نفس الوقت حتى تستطيع أن تعيش.
وأشارت حنان إلى أن الدراما الاجتماعية تجذبها كثيرا؛ لأنها تعيش لسنوات وسنوات على مستوى الصورة والموضوع وكل شيء.
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