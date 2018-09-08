منتخب مصر يستهل حقبة أجيري بسداسية في النيجر المتواضعة

مصر والنيجر

علي المصري



استهل منتخب مصر حقبة مديره الفني الجديد، المكسيكي خافيير أجيري، بسداسية نظيفة، في شباك منتخب النيجر المتواضع، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.



وتلاعب الفراعنة بالضيوف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم "الكاميرون ٢٠١٩".



وأهدر محمد صلاح، ركلتي جزاء،خلال اللقاء، وهي المرة الأولى التي يهدر خلالها لاعب ليفربول الإنجليزي ركلتي جزاء خلال مباراة واحدة، إلا أنه نجح في إحراز الهدف الثالث للفراعنة، من خلال متابعة ركلة الجزاء الثانية التي تصدى لها حارس النيجر.



سجل أهداف مصر، صلاح محسن في الدقيقة ١٢، وأيمن أشرف في الدقيقة ٢٠، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة ٢٩، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثية نظيفة.



وحاول منتخب النيجر هز شباك محمد الشناوي في الشوط الثاني، لكن حارس الفراعنة تصدي لمحاولات الضيوف ببراعة.



وسجل البديل صلاح محسن الهدف الرابع في الدقيقة ٧٣، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني له والخامس لمصر في الدقيقة ٨٦، وأختتم محمد النني أهداف المباراة بالهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.



بتلك النتيجة، يتقاسم منتخب مصر صدارة المجموعة العاشرة، مع منتخب تونس، برصيد ٣ نقاط لكل منهما، علما بأن نسور قرطاج سيلعبوا غدا الأحد مع منتخب سوازيلاند، ضمن المجموعة ذاتها.



ويعد هذا هو الفوز الأول للمنتخب منذ بداية العام الجاري، حيث لم يفز المنتخب او يتعادل في أي مباراة رسمية أو ودية خلال 2018، كما أنها النتيجة الأكبر منذ 3 سنوات، حين فاز المنتخب 4-1 على تشاد في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر 2015.