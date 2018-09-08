رغم قرارات ترامب.. الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي

وزارة المالية الصينية

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أظهرت بيانات جمارك يوم السبت أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة اتسع ليسجل مستوى قياسيا عند 31.05 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 28.09 مليار في يوليو



وووفق رويترز، تجاوز حجم الفائض الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار دولار في يونيو.



وكان الفائض مع الولايات المتحدة في أغسطس، أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.



وفي الفترة من يناير إلى أغسطس ، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأمس نقلت CNN تهديدا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين، يشير إلى فرض رسوم جمركية جديدة عليها، لافتا إلى أنه من المرجح أن يبدأ بفرض تعريفة جمركية على بكين بقيمة 200 مليار دولار قريباً.



