عمرو موسى يتوسط لحل أزمة وقف عضوية نائب الوفد

ياسمين فواز



أكد عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية، مساء السبت أن هناك اتصالات تجري حاليا بين دوائر واسعة في حزب الوفد وقياداته، لحل الأزمة التي ظهرت بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب.



وأشار إلى أنه سيكون هناك بالتأكيد مبادرات لحل هذه الأزمة، وأنه سيشارك في مبادرات الحل المرتقبة.



وكان المستشار بهاء أبو شقة، قد قرر إيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد، على خلفية مقال كتبه فؤاد، هاجم فيه تصرفات رئيس الحزب.



فيما قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إنه تابع مثل باقي الإعلاميين والصحفيين ما تم نشره في عدد من المواقع من قيام رئيس الحزب بإصدار قرار ينص علي إيقاف عضويتي"، نافيا إخطاره بالقرار .



وأشار فؤاد في بيان له اليوم إلى أنه لم يتم إعلامه رسميا من جانب الحزب بأي قرارات خاصة بالإيقاف أو تجميد العضوية أو حتي الإحالة للتحقيق طبقا للائحة،مؤكدا ان في حال حدوث ذلك فلكل حادث حديث.



وكان قرّر حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة إيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب.



وحسب بيان صادر عن حزب الوفد، مساء اليوم السبت، فإن القرار جاء بعد استعراض ما تم من وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها وعرض الوقائع على الهيئة العليا بصفتها أعلى مؤسسات الحزب كلجنة للتحقيق في الوقائع المنسوب إليه وإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن طبقا للائحة.



فيما أكد الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيتم التواصل مع قيادات الحزب وهيئته البرلمانية، لإطلاق مبادرة صلح في الأزمة التي شبت بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب.



وأشار خليفة، إلى أن النائب محمد فؤاد، يعد من أنشط نواب البرلمان بشهادة أهالي دائرته، كما أنه قدم العديد من مشروعات القوانين الهامة أبرزها الأحوال الشخصية، بجانب كونه دكتور جامعي في الجامعة الأمريكية وخبير اقتصادي متميز.



