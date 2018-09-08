التنمية الصناعية: طرح 28.5 مليون متر خلال عامين

المال- خاص









قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة قامت، خلال العامين الماضيين، بطرح نحو 28.5 مليون متر أراضٍ صناعية، في إطار خطة وزارة الصناعة لطرح 60 مليون متر أراضٍ حتى 2020.





وأكد، خلال لقائه غرفة صناعة الأخشاب، اليوم، أن الهيئة تعمل على محاربة مافيا الأراضي الصناعية من خلال تعقيد الإجراءات ورفع تكلفة الخدمات وإيقاف عمليات البيع وزيادة المخالفات والتكاليف المعيارية الخاصة بعمليات التنازل.





جاء ذلك ردًّا على أحد استفسارات المشاركين في الندوة التي تم تنظيمها، اليوم، باتحاد الصناعات حول قانون التراخيص الصناعية، أن السماسرة يسيطرون على 70% من عمليات الطروحات الأخيرة.





وأوضح عبد الرازق أن هناك إشكالية في ذلك الأمر تتمثل فب أن السمسار تكون لديه القدرة على تقديم ملفات كاملة بها كل الاشتراطات التي تطلبها الهيئة وهو ما يعطيه فرصة أكبر في الحصول على الأراضي، لكن الهيئة تعمل جاهدة على محاربة ذلك



