انتقادات برلمانية لعقوبات تشريع حكومي جديد للمرور

نواب يتقدمون بتعديلات تشريعية لتفادى ملاحظات النص الحكومى





ياسمين فواز



انتقد نواب بالبرلمان مشروع قانون المرور الجديد المرسل من الحكومة والمقرر إقراره خلال دور الانعقاد المقبل ، مؤكدا أنه يحتاج إلى العديد من التعديلات وخاصه في باب العقوبات، معلنين تقدمهم بمشروعات قوانين في الشأن نفسه تمهيدا لمناقشتها داخل لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس قبل إقرار النص الحكومى.

ويتضمن القانون 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.



من جانبها ، كشفت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتم إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته إلى جانب المشروع الحكومي .

وأوضحت سليفيا نبيل فى تصريحاتها لـ"المال" أن مشروعها يتناول إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية - إلى جانب ميكنة حركة المرور - ورفع العناء الذى تتكبده قوة قسم المرور بسبب مختلف الأحوال الجوية والأثر البيئى والصحي السيئ، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة قسم المرور فى نواحى أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، والتأكيد على عدم ترك المساحة لوجهات النظر المختلفة والشخصية لتنظيم التركيب والتشغيل لهذه الإشارات التى هى قادرة على تنظيم حركة المرور فى الشارع المصري.

ونوهت إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم عمل إشارات المرور الضوئية الإلكترونية لتنظيم حركة المرور، مؤكدة أن مشروع القانون سيتم استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه اكتوبر المقبل.



فيما ، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد دراسة قبل التقدم بتعديلات جديدة على قانون المرور



وأشار إلى أن قانون الحكومة لم يحقق ما كان المرجو منه، فضلًا عن أن لجنة الدفاع ستقوم بإدخال تعديلات كثيرة عليه حتى يمكن تطبيقه بالصورة التي تمناها البرلمان والمواطنون.



وأكد"العليمي" أن ملامح المشروع تتبلور حول وضع سياسات عامة لتقليل حوادث الطرق التي بدأت تزداد يوميًا خاصة على الطرق السريعة نظرًا لعدم التزام السائقين بالرادارات الموضوعة.



ولفت إلى أن التعديلات التي سيتقدم بها غلظت العقوبات ولكن فيما يتعلق بعدم الالتزام بقواعد المرور، وليس كما جاء في قانون الحكومة العمل بنظام النقاط المرورية، بالإضافة إلى عمل نظام إلكتروني لرصد المخالفات.



وأوضح أن التعديلات أكدت على ضرورة التحول التدريجي للإلكتروني سواء من حيث عملية جمع البيانات أو الأجهزة التي يتعامل بها رجال المرور، وتوفير كافة الآليات التي ستساهم في تطبيق القانون.



** تعديلات مرتقبة



من ناحيته ، أكد اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة عقب الاجازة البرلمانية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدخل تعديلات على القانون خاصة فيما يتعلق بباب العقوبات لكونها مغلظة بدرجة كبيرة.



وأوضح الكدواني، في تصريحات لـ"المال" أن اللجنة ستناقش أى مشروعات قوانين سيتقدم بها النواب فى هذا الشأن بالتوازى مع المشروع الحكومي، وأوضح أن نظام النقاط المدرج داخل مشروع الحكومه والذى يحتسب على اساس الجريمة المرورية، ليس في صالح الدولة والمواطن في ذات الوقت، فالعقوبات تتضاعف بزيادة كل نقطة وبالتالي ستكون الغرامات المالية لا حصر لها للسائق.



ونوه كدوانى بأن اللجنة حريصه على البحث والتدقيق في مشروع القانون لدمج كل توصيات النواب، والتى تم تقديمها فى مشروعات قوانين بهذا الشأن لخروج تشريع واحد شامل يحقق الغرض منه، وهوأن يكون رادعًا حقيقيًّا للانفلات المرورى المنتشر حاليًّا.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن اللجنة طالبت باستدعاء خبراء ومتخصصين لاستكمال مناقشة مشروع القانون، منوهًا إلى أنها تسعى لدراسة مدى إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع ومدى تماشى المنظومة المرورية الجديدة مع ميادين مصر وشوارعها بوضعها الحالي.

وكشف أن مشروع القانون استحدث نظامًا جديدًا للتعامل مع الملفات المرورية، يقوم على إنشاء قاعدة بيانات بحيث يكون لكل سيارة ملف خاص بها، يتضمن جميع المخالفات المرورية التى ارتكبها قائد السيارة، وهذه القاعدة ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، لافتًا إلى أن تلك القاعدة المعلوماتية سيتم استخدامها فى حساب نقاط الصلاحية، وتتبع المركبات حال تعرضها للسرقة.

وأكد كدوانى أن التشريع السابق سيتصدر أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.



وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد يحتاج إلى مراحل لتطبيقه بمحافظات محددة، كما سيحدث مع منظومة التأمين الصحى الجديد، مضيفًا أن القانون يحتاج إلى بيئة مجهزة لتطبيقه.

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، فى تصريحاته، لـ"المال"، أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة لبحث كيفية تنفيذه وربطه مع شبكة الطرق الخارجية والداخلية، منوهًا إلى أنه يهدف إلى تحديث وتطوير منظومة النقل ويدفع أصحاب السيارات الملاكى لاستخدام النقل الجماعى واقتصار استخدام سيارته على المشاوير الضرورية وبالتالى تخفيف الأعباء المرورية على الطرق.



