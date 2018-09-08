إسكان البرلمان: إقرار قانونى المباني المخالفة والبناء الموحد نهاية 2018

البرلمان المصري 2017

- وكيل اللجنة: ننتظر تنفيذ التنمية المحلية للمخططات العمرانية الخاصه بالمدن الجديدة تمهيدا لإقرار القانون



ياسمين فواز



أعلنت لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب عن نيتها اخراج قانوني "التعامل مع المبانى المخالفة" و"البناء الموحد" للنور قبل نهاية العام الحالى، مؤكدة أن إقرارهما سيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد المقبل.



واتفقت اللجنة البرلمانية مع وزراء الإسكان، والزراعة، والتخطيط العمرانى، والتنمية المحلية، بحل أزمة التخطيط العمرانى بمشروع قانون البناء الموحد، مطالبة إياهم بعرض التوسعات العمرانية الجديدة التى لم يتم تفعيلها بسبب ثورة 2011، وإلزام التنمية المحلية والزراعة بتطبيقه، خاصة بالقرى والنجوع، لتجنب أى تعارض مع الدستور فيما يخص الحفاظ على الرقعة الزراعية.



وكشف النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تنفيذ وزارة التنمية المحلية للمخططات العمرانية الخاصة بالمدن الجديدة والتى أعدتها هيئة التخطيط العمراني، تمهيدا لإقرار مشروع قانون التعامل مع المباني المخالفة، والذى سيتم العمل به لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر، بينما يتم البت فى طلبات التصالح خلال 4 أشهر فقط، موضحا أن عقب تلك الفترة سيتم تطبيق قانون البناء الموحد الذى سيتم إقراره بالتوازى مع الأول لمنع حدوث فجوة قانونية.



وأشار وكيل لجنة الإسكان فى تصريحاته لـ"المال" إلى أن قانون البناء الموحد يلغي أى حالات تصالح بشأن العقارات المخالفة نهائيا، لذا من الضرورى سن قانون التعامل مع المباني المخالفة لتقنين أوضاع ما يقرب من 50 مليون مواطن بمصر، موضحا أن قيمة الغرامة لن تتعدى 100 جنيه للمتر بالأماكن الشعبية، وتصل إلى 500 جنيه للمتر كحد أقصى بالمناطق المتميزة، مثل مصر الجديدة، والزمالك، والمدن الجديدة.



وأوضح أن سداد الحائز الأخير للغرامة يستهدف القضاء على أى تحايل تم فى تسجيل العقارات، والوحدات المخالفة، مؤكدا أن الغرامة سيدفعها الحائز الأخير للوحدة بهدف القضاء على أى تحايل تم فى تسجيل العقارات والوحدات المخالفة.



وأكد أن اللجنة حريصة على تشجيع أصحاب المبانى المخالفة على التصالح وسداد قيمة المخالفة، من خلال تقدير نسبة غير مبالغ فيها، إلى جانب إتاحة نظام التقسيط للغرامة لغير القادرين، مقابل التصالح بالفائدة المعلنة بالبنك المركزى، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على المالك الأخير.



وأشار إلى أن مشروع القانون حدد عدة شروط لإجراء التصالح مع المخالفين، أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، وعدم تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أوالمملوكة للدولة، أوالأراضى الزراعية.



ولفت إلى أن ما يقرب من 40% من الوحدات مخالفة، مشيرا إلى أن اللجنة اتففت على أن يتم تحديد الغرامات من قبل لجان تشكل من مكاتب استشارية عقارية معتمدة للخروج من هذا المأزق.



ويعتمد تنفيذ القانون على تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، تضم مجموعة من المكاتب الاستشارية، والجامعات، والجهات البحثية، بهدف حصر المخالفات، بناء على طلبات أصحابها، وفقا لشروط القانون، وسيتم البت سريعا بعد نزول لجان المعاينة للموقع.



في سياق متصل، قررت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إضافة مادة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، تنص على فتح الباب لتسجيل العقارات مجاناً لمدة عام، وذلك قبل إقراره بشكل نهائى.