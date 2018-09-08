الرياض وأبو ظبي تقودان هبوط 5 بورصات في أسبوع

خالد بدر الدين





هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة الرياض وأبوظبى والقاهرة بسبب مخاوف المستثمرين من اضطرابات الأسواق الناشئة وهبوط عملاتها ولا سيما الليرة التركية ومع تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات بنسب متواضعة منها الكويت والأردن.





ذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة خسر حوالى 1.3% ليسجل 15803 نقطة فى حين تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت حوالى 0.6% ليقترب من 9830 نقطة.





ونزل مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1.4% لينخفض إلى حوالى 4918 نقطة بسبب ضعف أداء أسهم شركات الطاقة والقطاع المالي.





ومن الشركات والبنو ك الإمارتية التى تكبدت خسائر فى نهاية الأسبوع الماضى فى بورصة أبو ظبى، شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التى هبط سعر سهمها حوالى 2.6%، كما تراجع سعر سهم بنك الاتحاد الوطني 4%، بينما كسب سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 0.4%.





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 3.3% لينزل إلى حوالى 7688 نقطة مع هبوط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2%، وسعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 3.8%.





ومع ذلك لا يزال مؤشر تداول بورصة الرياض مرتفعًا بأكثر من 6% عن مستواه في بداية العام، لكنه خسر حوالي 7.8% في الربع الحالي، غير أن بعض السماسرة يرون أن السوق مهيأة لتصحيح بعد موجة بيع كثيفة في الأسبوع الماضي.





وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 2827 نقطة بفضل أسهم شركات العقارات، ومنه أسعار أسهم شركة الاتحاد العقارية التى كسبت حوالى 5%، بينما زاد سعر سهم شركة إعمار للتطوير 1.9%، كما قفز سعر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 10%.





وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.33% ليزداد إلى حوالى 5305 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الأردن حوالى 0.7% .



