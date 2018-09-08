مشروعات الرئيس وجولاته الخارجية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحي



بناء الشخصية المصرية "بمصر النهاردة" على الأولى

يستضيف برنامج "مصر النهاردة" على القناة الأولى فى العاشرة مساءً، دكتور وسيم السيسى عالم المصريات ليتحدث عن بناء الشخصية المصرية، وعن الحضارة المصرية القديمة البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير.



"اليوم" فى أولى حلقاته على DMC

ينطلق أولى حلقات برنامج "اليوم" فى السادسة مساءً للإعلاميين عمرو خليل وسارة حازم، على قناة DMC.



ويحل المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ضيفًا على برنامج "اليوم"، وذلك في أول ظهور له عبر الفضائيات المصرية، ومن المقرر أن يُعلق على القرارات الأمريكية تجاه الفلسطينيين و"الأونروا" بسحب التمويل.



ويحل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيفًا على البرنامج، من خلال "الفيديو كونفرانس"، للتعليق على فقرة "بنك المعرفة"، وتلك الفقرة قائمة على تقديم معلومة جديدة للمشاهد، واستعراض "بنك المعرفة" على الهواء مباشرة.



التدخل السريع لإنقاذ المشردين من كبار السن فى "المواجهة"

على إكسترا نيوز



تستضيف الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج المواجهة على قناة إكسترا نيوز فى العاشرة مساءً، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السك الحديدية، ويدور الحوار عن تطوير مرافق السكك الحديدية.



وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الدكتور أيمن عبدالعزيز نائب رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، ويدور الحوار عن التدخل السريع لإنقاذ المشردين من كبار السن.



المرأة الخمسينية التى حصدت مراكز أولى فى سباق الجرى فى "باب الخلق"



يستضيف برنامج "باب الخلق"، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة النهار، فى الثامنة مساءً الفنانة ليلى عز العرب.



ويدور الحوار عن تجربتها فى دخول مجال الفن بعد سنوات طويلة وتعمل فى مجال البنوك والاقتصاد.



وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج أمانى خليل المرأة الخمسينية التى حصدت مراكز أولى فى سباقات الجرى ورغم دخولها هذا المجال فى عمر الـ52.



مشروعات الرئيس وجولاته الخارجية فى آسيا فى 90 دقيقة على المحور

يقدم الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور فى الثامنة مساءً، حلقة استثنائية عن المشروعات القومية التى تحققت وتتحقق فى الفترة الرئاسية الأولى والثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقراءة وتحليل فى نتائج وأهمية جولة الرئيس الأسيوية فى كل من البحرين والصين وأوزبكستان.



ويستضيف الباز، عددًا من كبار الصحفيين الذين رافقوا الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جولته الأسيوية الأخيرة، لتحليل ورصد وكشف تفاصيل نتائج الجولة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا على مصر والمصريين، ولماذا شملت الجولة كلا من البحرين والصين وأوزبكستان تحديد دون باقى الدول.



كما يجيب الصحفيين عن مجموعة من الأسئلة وعلى رأسها كيف يمكن الاستفادة من الدول الثلاث التى زارها الرئيس؟ لماذا دولة أوزبكستان تحديد وكيف نستفيد منها؟ حجم الاتفاقيات والتبادل التجارى بين مصر والدول الثلاثة؟ حجم استفادة مصر من الـ60 مليار دولار المقدمة من الصين للدول الأفريقية؟



كما يحلل الصحفيين الكبار السياسة الخارجية لمصر، وكيف تغيرت من الاعتماد على الحليف الذى كان استيراتيجيا قبل ثورة 25 يناير إلى الانفتاح على جميع الدول واقتصاديات العالم المختلفة.