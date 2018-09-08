الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يقفز إلى 31 مليار دولار

رويترز





أظهرت بيانات جمارك اليوم السبت أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة اتسع ليسجل مستوى قياسيا عند 31.05 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 28.09 مليار في يوليو.



وتجاوز حجم الفائض الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار دولار في يونيو.



وكان الفائض مع الولايات المتحدة في أغسطس أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.



وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.











