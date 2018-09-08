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بورصة وشركات
مؤشر ستوكس 600 يهبط 2% ليسجل أسوأ أداء منذ مارس
السبت 08 سبتمبر 2018 08:48 م
مؤشر ستوكس
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مؤشر ستوكس
خالد بدر الدين
هبط مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية خلال الأسبوع الماضى بأكثر من 2.2% ليسجل أسوأ أداء منذ نهاية مارس من العام الجارى، مع انسداد شهية المستثمرين للمخاطرة؛ بسبب مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتصاعد.
وجاءت أسهم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك في مقدمة الخاسرين وأغلق مؤشر كل منهما منخفضا بأكثر من 1%، كما سجل قطاع السيارات الأوروبي، الحساس بشكل خاص لأنباء الرسوم الجمركية التى فرضتها مؤشرا واشنطن وبكين أدنى مستوى منذ 33 شهرا.
وذكرت وكالة رويترز إن أسعار أسهم كبرى الشركات الأوروبية سجلت أسوأ أداء أسبوعيا منذ نهاية مارس وسط اضطرابات في الأسواق، ومنها ضعف الأسواق الناشئة بسبب الشكوك التي تحيط بالتجارة العالمية ولاسيما الحرب الصينية الأمريكية وإقبال المستثمرين على بيع أسهم القطاعات العالية المخاطر.
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