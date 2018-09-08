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فيديوهات المال
فيديو| العضو المنتدب لأوراسكوم: خطوات الإصلاح موجعة.. والاستثمارات متواضعة
السبت 08 سبتمبر 2018 08:43 م
تامر المهدي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة–OTMT سابقا:
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تامر المهدي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة–OTMT سابقا:
حوار: أحمد علي ومصطفى طلعت
قال تامر المهدي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة–OTMT سابقا: إن الدولة وضعت على مدار الفترة الماضية كل الضوابط لإنعاش الاقتصاد، وانطلاق قطاع الاستثمار في مصر.
وأشار "المهدي"، في حوراه لـ"المال"، إلى أن هذه الخطوات رغم أنها موجعة للمواطن سواء على صعيد رفع الدعم عن المواد البترولية أو ارتفاع معدلات التضخم إلا أنها كانت ضرورية لتحفيز الاستثمار الخارجي.
وأوضح العضو المنتدب لأوراسكوم أن هناك تدفقات استثمار إلى السوق المحلية حاليًّا، لكنها مازالت متواضعة لا تليق بحجم ومكانة مصر.
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