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الإسكندرية
الأحد.. غادة والي تفتتح معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية
السبت 08 سبتمبر 2018 08:43 م
غادة والي
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غادة والي
المال- خاص
تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، على هامش إطلاقها الحملة الإعلامية التهميدية لمشروع "2 كفاية" للتوعية بالقضية السكانية من مكتبة الإسكندرية.
وأسهمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق إعانة الجمعيات في تجديد المركز نظرًا للدور المهم الذي يقوم به هذا الصرح في تدريب الكوادر العاملة بمجالات السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
المعهد تم افتتاحه عام 1972 باعتباره أول مركز تدريبي يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات تنظيم الأسرة، وبالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية سابقًا والتضامن الاجتماعي حاليًّا؛ تم تدريب العديد من الكوادر العاملة بمجال تنظيم الأسرة باعتبار هذا المجال أحد أهم المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر.
يأتي ذلك في إطار احتفال الوزارة بإطلاق الحملة الإعلامية التهميدية لمشروع "2 كفاية" من مكتبة الإسكندرية والذي أطلقته الوزارة في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويهدف "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأُسر المستفيدة من برنامج تكافل مستهدفًا 1.148.861 مليون سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.
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