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رياضة
مصر تهيمن على المباريات الزوجية في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة
السبت 08 سبتمبر 2018 08:31 م
مصر تهيمن على المباريات الزوجية
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مصر تهيمن على المباريات الزوجية 1
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
هيمنت مصر على جميع المباريات الزوجية في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة ITTF African Senior Championships والمقامة في موريشيوس، بعد أن حصلت على ذهبيات الزوجي المختلط وزوجي الرجال وزوجي السيدات.
وبحسب موقع punchng.com حصلت مصر على ذهبية الزوجي المختلط بعد أن فاز الثانئي المصري دينا مشرف وأحمد صالح على النيجيريان سيجن تويولا وأولفنك أوشونيكي،أمس، في المباراة النهائية بنتيجة 4/0.
وجصلت مصر على ذهبية وفضية زوجي الرجال بعد أن فاز الثنائي المصري خالد عسر ويوسف عبد العزيز في النهائي على المصريان أحمد صالح ومحمد البيلي بنتيجة 4/0.
كما حصلت مصر على ذهبية وفضية زوجي السيدات، بعد أن فازت المصريتان فرح عبد العزيز وريم العراقي في النهائي على المصريتان دينا مشرف ويسرا حلمي بنتيجة 4/3.
وكانت المباريات النهائية لزوجي السيدات والرجال، قد أصبحت مصرية خالصة، بعد فوز دينا مشرف ويسرا حلمي على أمادين ليتوباكا ونزانجاني سينتيا لاعبتا جمهورية الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، وفازت فرح عبد العزيز وريم العراقي على النيجيريتان أوفيونج جيدم وجانيت إفيوم.
وفي زوجي الرجال، تفوق المصريان يوسف عبدالعزيز وخالد عسر على النجيريان أرونا كوادري وسيجن توريولا في نصف النهائي بنتيجة 4/2، كما فاز المصريان أحمد صلاح ومحمد البيلي على العاجيان كانيت علي وكيزيتو أوبا بنتيجة 4/2 أيضا.
وحتى الآن وصل رصيد مصر من الذهب إلى 4 ذهبيات، الأولى حققها منتخب مصر للسيدات في وقت سابق بعد الفوز على المنتحب النيجيري، والثلاثة أخرى في الزوجي المختلط وزوجي الرجال وزوجي السيدات.
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