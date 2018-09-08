بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة.. غدًا

محلب: 4 مليارات جنيه حصيلة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة حاليا

محمود زكي



قال المهندس زعزوع سرول، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم تسليم 558 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك بداية من غد الأحد الموافق 9 سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه تم إجراء قرعة الإسكان الاجتماعي في منتصف نوفمبر من العام الماضي 2017، مشيرًا إلى أن مساحة تلك الأرض التي تم ترفيقها تبلغ 100 فدان، وبتكلفة ترفيق بلغت 30 مليون جنيه، حيث تتراوح مساحة كل قطعة بين 209 و276 مترا مربعا.



وأوضح أن الجهاز بدأ من الأحد الماضي تسليم 400 قطعة أرض إسكان متميز، والتي أجريت القرعة العلنية لهم خلال العام الماضي 2017 أيضا، ويستمر تسليم تلك القطع حتى نهاية شهر أكتوبر.



وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ 5300 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك بتكلفة إنشائية تقدر بحوالي 820 مليون جنيه.



وأوضح أن الجهاز إستلم الموقع من شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه جار البدء في تخصيص الوحدات من جانب بنك التعمير والإسكان.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 800 وحدة تم تسليمها للأفراد بموجب الجواب الصادر عن بنك التعمير والإسكان.



ولفت إلى أنه تم إجراء مزاد علني لبيع 7 وحدات تجارية بالمدينة حيث سجل أعلى للمتر 31.5 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر المتر قفز بصورة كبيرة مقارنة بالمزاد الذي سبقه، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد طفرة في عملية بيع الوحدات التجارية مع تزايد الإقبال على السكن بالمدينة وكذلك تنفيذ لعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.