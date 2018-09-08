ترامب : أسعار منتجات آبل قد ترتفع بسبب الضرائب على الصين

وأكد، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": أسعار آبل قد ترتفع بسبب الضرائب الضخمة التى قد تفرضها، لكن هناك حلًّا سهلًا بحيث لا تكون هناك أي ضرائب، اجعلوا منتجاتكم بالولايات المتحدة بدلًا من الصين وابدءوا ببناء خطط جديدة الآن.