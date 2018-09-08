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اقتصاد وأسواق
ترامب : أسعار منتجات آبل قد ترتفع بسبب الضرائب على الصين
السبت 08 سبتمبر 2018 08:20 م
دونالد ترامب 1
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ملياردير أمريكي 1
أحمد صبرى
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد ترتفع أسعار منتجات شركة آبل فى الفترة المقبلة بسبب التعريفات الجمركية الضخمة التى ستفرضها الولايات المتحدة على الصين، مطالبًا الشركة بتحويل منتجاتها إلى امريكا بدلًا من الصين لتجنب ذلك.
وأكد، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": أسعار آبل قد ترتفع بسبب الضرائب الضخمة التى قد تفرضها، لكن هناك حلًّا سهلًا بحيث لا تكون هناك أي ضرائب، اجعلوا منتجاتكم بالولايات المتحدة بدلًا من الصين وابدءوا ببناء خطط جديدة الآن.
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