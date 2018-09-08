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طاقة
البترول الأمريكي يخسر 3% بسبب صعود الدولار
السبت 08 سبتمبر 2018 08:17 م
برنت يهبط 6% والأمريكى 3% بعد مكاسب أبريل
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برنت يهبط 6% والأمريكى 3% بعد مكاسب أبريل
خالد بدر الدين
هبطت أسعار البترول الأمريكي بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضى لينزل إلى حوالى 67.8 دولار للبرميل؛ بسبب صعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير أظهر نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضى؛ ما يجعل السلع الأولية المسعرة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفضت أسعار الخام الأمريكي بسبب ضعف أسواق الأسهم وارتفاع الدولار مما يعزز التوقعات لثالث زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الشهر.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول مزيج خام برنت القياسي العالمي تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.8% فقط لينخفض إلى حوالى 76.8 دولار للبرميل بدعم من عوامل جيوبوليتيكية مثل احتجاجات عنيفة في العراق والعقوبات الاقتصادية المرتقبة على إيران.
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