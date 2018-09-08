خالد بدر الدين









أعلنت، اليوم السبت، شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر البحري للغاز الطبيعي بمصر زادت بأكثر من 25% لترتفع إلى أكثر من 56.6 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا.





وأكدت شركة روسنفت أن هذه الزيادة نتجت عن تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة معالجة الغاز في الموقع، إلى جانب بدء تشغيل خط الأنابيب الثاني للتصدير وآبار جديدة.





ذكرت وكالة رويترز أن كونسورتيوم يضم إيني الإيطالية وروسنفت الروسية BP البريطانية وشركة مبادلة الإماراتية، بالتعاون مع شركات بترول وغاز مصرية، بدأ الإنتاج في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، في ديسمبر الماضي.



