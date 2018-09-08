EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
روسنفت: 25% ارتفاعًا بإنتاج حقل ظهر للغاز
السبت 08 سبتمبر 2018 08:14 م
روسنفت
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى ملياري قدم مكعب يوميًا
تفريغ 437 طن معدات بترولية لاستخدامه فى حقل ظهر
وزير البترول: حقل ظهر سينتج 2 مليار قدم غاز يوميا خلال سبتمبر
تفريغ 1773 طن حديد مواسير بموانئ بورسعيد لخدمة حقل ظهر
إيني: ضخ 3 مليارات دولار استثمارات بحقلي ظهر ونورس
روسنفت
خالد بدر الدين
أعلنت، اليوم السبت، شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر البحري للغاز الطبيعي بمصر زادت بأكثر من 25% لترتفع إلى أكثر من 56.6 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا.
وأكدت شركة روسنفت أن هذه الزيادة نتجت عن تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة معالجة الغاز في الموقع، إلى جانب بدء تشغيل خط الأنابيب الثاني للتصدير وآبار جديدة.
ذكرت وكالة رويترز أن كونسورتيوم يضم إيني الإيطالية وروسنفت الروسية BP البريطانية وشركة مبادلة الإماراتية، بالتعاون مع شركات بترول وغاز مصرية، بدأ الإنتاج في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، في ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية في الحقل إلى 76 مليون متر مكعب يوميًّا بحلول نهاية العام المقبل قبل الموعد المتوقع لذلك، بعد أن أنتج الحقل 3.1 مليار متر مكعب من الغاز في النصف الأول من العام الحالي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا