EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
السكة الحديد تفرض رسومًا على كراتين الركاب
السبت 08 سبتمبر 2018 07:56 م
السكة الحديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السكة الحديد: قطارات القاهرة- بنها ستتأخر 30 دقيقة لمدة أسبوع
"السكة الحديد": سيارة ملاكي تتسبب في تأخير قطارين بطنطا
السكة الحديد: تحويل مسئولي الإشارات ببنها للتحقيق
تفاصيل خطة تطوير مطابع السكة الحديد
السكة الحديد
مدحت إسماعيل:
بدأت هيئة السكك الحديدية تفعيل الرسوم التي كان يتم فرضها "كراتين" الركاب بمختلف أنواعها، بقيمة تتراوح بين 10 و40 جنيها، وفقا للحجم.
وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن "الكراتين" يتم حسابها باعتبارها "طرد"، لكن الرسوم عليها لم تكن مفعلة، ووجه مجلس إدارة الهيئة الحالي بتفعيل جميع الخدمات التي من شأنها زيادة الإيرادات.
وأوضح أن تحديد رسوم الطرد، يتم من خلال مرور لجنة دائمة بكل قطار، عقب تحصيل الكمساري للتذاكر، وفقا لمعايير وضعتها الهيئة، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تشديد الرقابة على المتهربين من قيمة التذاكر.
وأكد المصدر أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة مواردها المالية، بغرض تغطية احتياجاتها السنوية، وخفض الخسائر قدر الإمكان، عبر عدد من الآليات، منها تشديد الرقابة على التذاكر، إضافة إلى التوسع فى نقل البضائع، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات بلغت خلال العام الماضي 240 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك خطة للتوسع فى نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاعتمادات المالية التي أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالي الحالي، تقدر بقيمة 3.2 مليار جنيه، من إجمالي 11 مليارا طلبت الهيئة توفيرها، كما أكد أن الهيئة لن ترفع سعر التذاكر قبل تطوير الخدمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن هناك آليات قانونية متاحة لزيادة الإيرادات سيتم تفعيلها.
وكان أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد قال فى تصريحات سابقة، إن مديونية السكة الحديد المتراكمة منذ ثمانينات القرن الماضي تقدر فى الوقت الحالي بقيمة 56 مليار جنيه، وذلك بخلاف العجز السنوي بين الإيرادات والمصروفات، نتيجة انخفاض سعر التذكرة مقارنة بتكلفة التشغيل التي تضاعفت منذ 2015، نتيجة لتحرير سعر الصرف، وما لحقها من زيادة كبيرة فى قطع الغيار التي يتم شرائها من الخارج، فضلاً عن زيادة المحروقات البترولية التي رفعت تكاليف الصيانة والتطوير.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا