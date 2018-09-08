السكة الحديد تفرض رسومًا على كراتين الركاب

السكة الحديد

مدحت إسماعيل:



بدأت هيئة السكك الحديدية تفعيل الرسوم التي كان يتم فرضها "كراتين" الركاب بمختلف أنواعها، بقيمة تتراوح بين 10 و40 جنيها، وفقا للحجم.



وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن "الكراتين" يتم حسابها باعتبارها "طرد"، لكن الرسوم عليها لم تكن مفعلة، ووجه مجلس إدارة الهيئة الحالي بتفعيل جميع الخدمات التي من شأنها زيادة الإيرادات.



وأوضح أن تحديد رسوم الطرد، يتم من خلال مرور لجنة دائمة بكل قطار، عقب تحصيل الكمساري للتذاكر، وفقا لمعايير وضعتها الهيئة، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع تشديد الرقابة على المتهربين من قيمة التذاكر.



وأكد المصدر أن الهيئة تسعى جاهدة لزيادة مواردها المالية، بغرض تغطية احتياجاتها السنوية، وخفض الخسائر قدر الإمكان، عبر عدد من الآليات، منها تشديد الرقابة على التذاكر، إضافة إلى التوسع فى نقل البضائع، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات بلغت خلال العام الماضي 240 مليون جنيه.



وأضاف أن هناك خطة للتوسع فى نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاعتمادات المالية التي أتاحتها وزارة المالية خلال العام المالي الحالي، تقدر بقيمة 3.2 مليار جنيه، من إجمالي 11 مليارا طلبت الهيئة توفيرها، كما أكد أن الهيئة لن ترفع سعر التذاكر قبل تطوير الخدمة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن هناك آليات قانونية متاحة لزيادة الإيرادات سيتم تفعيلها.



وكان أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد قال فى تصريحات سابقة، إن مديونية السكة الحديد المتراكمة منذ ثمانينات القرن الماضي تقدر فى الوقت الحالي بقيمة 56 مليار جنيه، وذلك بخلاف العجز السنوي بين الإيرادات والمصروفات، نتيجة انخفاض سعر التذكرة مقارنة بتكلفة التشغيل التي تضاعفت منذ 2015، نتيجة لتحرير سعر الصرف، وما لحقها من زيادة كبيرة فى قطع الغيار التي يتم شرائها من الخارج، فضلاً عن زيادة المحروقات البترولية التي رفعت تكاليف الصيانة والتطوير.