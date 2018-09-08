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ثقافة وفنون
أجندة الأحداث الثقافية اليوم السبت 8 سبتمبر
السبت 08 سبتمبر 2018 07:54 م
الأجندة الثقافية
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سلوى عثمان
تقدم المال مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم السبت، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
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