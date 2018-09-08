EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
25 دولة تشارك فى مناورات بقاعدة محمد نجيب العسكرية
السبت 08 سبتمبر 2018 07:51 م
قيادات بالقوات المسلحة خلال تفقد أحدث الأسلحة المشاركة فى التدريب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القوات المسلحة تحتفل باليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية
القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلبة الطلائع بوحدات المظلات
قيادات بالقوات المسلحة خلال تفقد أحدث الأسلحة المشاركة فى التدريب2
- معرضاً لأحدث الأسلحة والمعدات المشاركة فى تدريبات النجم الساطع
بدور إبراهيم:
انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2018 "، الذي يستمر خلال الفترة من 8-20 سبتمبر الجاري بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة قوات من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، و16 دولة آخري بصفة مراقب .
وألقى مدير التدريب من الجانب المصري كلمة رحب فيها بقوات الدول المشاركة على أرض مصر، وداخل أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تدريبات النجم الساطع تعد أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة بما يساهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة .
من جانبه أعرب اللواء جون مات، مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع للعام الثاني على التوالي، وعلى حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة، كما قدم الشكر لقوات الدول المشاركة، مضيفاً "نحن جميعا أقوى كفريق واحد ولا نستطيع القيام بالعمل الذي نقوم به بدون شركائنا وشرفاً عظيم لي أن أمثل أكثر من 800 أمريكي مشاركين بالنجم الساطع 2018 والذي يبنى على الإنجازات العظيمة في الأعوام السابقة".
موضحاً أن هدف المشاركة في مناورات النجم الساطع هو الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا، مؤكداً أن التدريبات المشتركة تساهم في إعداد وتدريب القوات وتوضح قيمة العمل المشترك كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي .
وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرض للأسلحة والمعدات المشتركة في المناورات والتي شملت معدات حديثة لقوات الدفاع الجوي والمشاة الميكانيكي والمدفعية وعناصر القوات الخاصة، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2018 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة.
ويهدف تدريب النجم الساطع هذا العام إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، كذلك التخطيط على إدارة أعمال القوات البحرية والجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها .
كما تتضمن الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك ورماية للقوات البحرية والجوية المشاركة، كذلك تدريب القوات الخاصة على أسلوب تأمين ونجدة هدف حيوي، وعقد ندوة لكبار القادة لتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الجوية.
وشهدت الأيام الماضية تنظيم وصول القوات المشاركة والتحرك إلي مناطق وميادين التدريب التخصصية، استعدادا لبدء فعاليات التدريب .
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا