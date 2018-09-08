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اقتصاد وأسواق
ارتفاع جديد بأسعار البلاط.. واستقرار السيراميك
السبت 08 سبتمبر 2018 07:36 م
السيراميك
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السيراميك
محمود زكي
ارتفعت أسعار البلاط خلال أغسطس الماضي بنسبة 5%، في استقر سعر المتر مربع من السيراميك خلال الشهر نفسه، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير أن سعر المتر مربع من بلاط موزايكو كرارة مقاس 30*30 سم ارتفع بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي مسجلًا 82 جنيهًا للمتر المربع، مقابل 78 جنيهًا خلال يوليو، في حين سجل بلاط شطف رخام كرارة مقاس 40*40 سم قيمة 140 جنيهًا، مقابل 134 جنيهًا للمتر المربع خلال أغسطس، بنسبة ارتفاع سجلت 4.5%.
وأوضح أن البلاط شطف رخام الباستر مقاس 40*40 سم سجل قيمة 132 جنيهًا لكل متر مربع مقابل 126 جنيهًا خلال يوليو، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 4.8%.
واستقرت أسعار السيراميك، خلال الشهر الماضي، حيث سجلت أسعار الحوائط 25*35* سم قيمة 55 جنيهًا لكل متر مربع، في حين سجلت أسعار الأرضيات مقاس 40*40 قيمة 58 جنيهًا لكل متر مربع.
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