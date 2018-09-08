الثبات يخيم على أسعار الرخام والجرانيت

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال أغسطس، حيث سجل رخام جلالة لايت قيمة 140 جنيهًا لكل متر مربع، في حين سجل سعر رخام تريستا 150 جنيهًا لكل متر مربع.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من رخام جلالة لايت "درج بلغ 110 جنيهات"، في حين سجل رخام تريستا درج قيمة 120 جنيهًا لكل متر مربع.

وأشار إلى أن سعر المتر المربع من الجرانيت أحمر أسواني "ترابيع" بلغ 385 جنيهًا، في حين بلغ سعر المتر مربع "درج" قيمة 275 جنيهًا، بينما سجل المتر المربع من جاندولا "ترابيع" قيمة 375 جنيهًا، وسجل المتر مربع من جاندولا "درج" قيمة 185 جنيهًا.