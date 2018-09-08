توقعات باستمرار موجة المبيعات الاستثنائية للأجانب فى البورصة

البورصة المصرية

- سجلت 2.4 مليار جنيه صافى في 5 جلسات تداول



منى عبدالباري:



شهدت البورصة الأسبوع المنصرم، مبيعات أجنبية وعربية استثنائية، بقيمة تجاوزت 2.4 مليار جنيه، تسببت في جذب المؤشر الرئيسي للسوق egx30 لأسفل متراجعا بأكثر من 1%، ما بنى عليه المحللين توقعات بتأرجح السوق الأسبوع الحالي .



يقول المحللون إن الموجة البيعية للعرب والأجانب الأسبوع الماضي جاءت بضغط تضافر مجموعة من العوامل، يتوقع أن يؤدي استمرارها هذا الأسبوع لتذبذب السوق بين مستويات 15600 و 16100 .



ويرى الخبراء أن التوترات الاقتصادية بالأسواق الناشئة، والمخاوف المحدقة بأوضاع التجارة العالمية، والترقب لطروحات الربع الأخير جميعها عوامل ستؤثر في أداء السوق هذا الأسبوع، بعدما أسفرت عن جنوح الأجانب والعرب نحو البيع بقوة ما انعكس على رأس المال السوقي.



وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر، على تباين لمؤشراتها وسط خسائر رأسمالية 7 مليارات جنيه، بضغط مبيعات أجنبية، وعربية.



وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 875 مليار جنيه، مقارنة 882 مليار جنيه الأسبوع السابق، في ظل تسجيل الأجانب مبيعات قيمتها 2.330 مليار جنيه بنسبة 19.03% من التعاملات، والعرب 143.78 مليون جنيه بنسبة 3.24% من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين 77.7% من التعاملات.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق egx30 الأسبوع المنقضي بنسبة 1.29% إلى مستوى 15803 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، وegx100 الأوسع نطاقا ارتفاعات متواضعة، بنسبة 0.28% و0.08% على الترتيب، ليغلقا عند مستويات 749 نقطة، و 1938 نقطة.



وأرجع المحللون اتجاه الأجانب والعرب للبيع إلى تراجعات الأسواق العالمية، في ضوء الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، وموجات نزوح الأموال من الأسواق الناشئة.



ويقول خبراء لـ"المال"، إن ضبابية المشهد الراهن، واضطرابات الأسواق العالمية ستدفع السوق للتأرجح الأسبوع الحالي بين الصعود والهبوط، وسط تحركات إيجابية لقطاع البتروكيماويات، وسهم البنك التجاري الدولي.



وقال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق تتأرجح هذا الأسبوع بين مستويي 15750 و16100 نقطة للمؤشر الرئيسي للسوق، فيما رجح أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بين 745 و750 نقطة.



وأرجع كمال مبيعات الأجانب والعرب الأسبوع المنفضي إلى توترات الأسواق الناشئة، وتراجعات الأسواق العالمية، فيما ربط تحركات الأجانب هذا الأسبوع بأوضاع الأسواق العالمية أيضا .



كانت الأسواق العالمية أنهت تعاملاتها الجمعة الماضية على هبوط، وتراجعت الأسواق الأمريكية مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات إضافية من الصين.



وسجلت السوق الأوروبية أسوأ أداء لها منذ 6 أشهر، في ضوء مخاوف من تأثر التجارة العالمية بقرارات الرئيس الأمريكي.



عن أداء المؤسسات المحلية، قال كمال إنها في حالة ترقب مع إعلان قرب موعد اكتتاب الشركة الشرقية للدخان، وتعكف حاليا على توفير السيولة اللازمة للدخول في الاكتتاب، في الشركات التي تطرح في الربع الأخير من العام الحالي، وأن الأسهم التي تطرح تستحوذ على وزن نسبي قوي بالمحافظ المالية للمؤسسات.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني يتحرك هذا الأسبوع بشكل متأرجح بين مستويات 15650 و16050 نقطة، بعد فشله في تحقيق مستهدفاته الأسبوع الماضي عند مستويات 16200 نتيجة الضغوط التي تسببت فيها تراجعات سهم جلوبال تيليكوم بنسبة 7% .



وعن الأداء القطاعي، توقع الأعصر تحرك قطاع البتروكيماويات بشكل قوي، بينما جاءت توقعات كمال بتحرك قطاعات العقارات، والبنوك بقيادة CIB، ثم البتروكيماويات.



بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك في صدارة القطاعات الأنشط في كمية التداول، بكمية 318.2 مليون ورقة مالية، تلاه الاتصالات بكمية 276.9 مليون ورقة مالية، ثم قطاع العقارات بكمية 132.6 مليون ورقة مالية.



وأنهى جلوبال أسبوعه عقب تراجعه بهذه النسبة مدفوعا بتلميحات فيون بسحب عرضها استحواذها على خدمات الأولى ببنجلاديش وباكستان، عند 3.60 جنيه، مقارنة 3.81 جنيه ببداية تعاملات الأسبوع.



وأكد الأعصر أن تجاوز مستويات 16000 نقطة يضمن للمؤشر الثلاثيني مواصلة الصعود دون ارتدادة هبوطية أخرى.



ووضع الأعصر تقديراته لتحركات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر الثلاثيني هذا الأسبوع ومن بينها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني بين مستويات 85 و88 جنيهًا مقارنة بإغلاقات 85.9 جنيه الخميس الماضي.



ورجح اتجاه سهم القلعة للاستشارات المالية صوب 3.65 جنيه، مقارنة 3.46 جنيه في إغلاقات الخميس، وسهم أوراسكوم للاستثمار 0.73 جنيه، مقارنة 0.69 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية صوب 2.10 جنيه، مقارنة 1.9 جنيه الخميس.

اتجه سهم "كيما" صوب 6.60 جنيه، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير صوب 32 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تجاه 7.30 جنيه.



وعن أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 توقع الأعصر تحركه بين مستويات 745 و765 نقطة، كما رجح مستهدفات بعض أسهمه، ومن بينها الجوهرة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"، صوب 12.70 جنيه، مقارنة 11.87 جنيه الخميس.



أيضا أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات تجاه 27 جنيهًا، مقارنة 25.5 جنيه الخميس، وسهم أسيك للتعدين "أسكوم" صوب 9.80 جنيه، مقارنة 9 جنيهات الخميس، وسهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة صوب 1.08 جنيه، مقارنة 1.02 جنيه الخميس، وسهم دومتى للصناعات الغذائية صوب 11.80 جنيه، مقارنة 11 جنيهًا الخميس، والوادي للاستثمار السياحي 8.70 جنيه، مقارنة 8 جنيهات الخميس.

