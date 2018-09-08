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سيـــاســة
الخارجية الأمريكية تفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار
السبت 08 سبتمبر 2018 06:38 م
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
خالد بدر الدين
أعلنت فى نهاية الأسبوع الماضى وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت الكونجرس بأن مايك بومبيو وقع على الوثائق الأمنية اللازمة للإفراج عن المساعدات المعروف باسم التمويل العسكري الأجنبي FMF والبالغ قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار لمصر .
وذكرت شبكة فوكس نيوز إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وقع على قرار الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.2 مليار دولارمنذ 21 أغسطس الماضى وأمام الكونجرس 15 يوما منذ ذلك اليوم للموافقة النهائية ولا يعرف أحد سبب التأجيل حتى الآن.
وتتضمن هذه المساعدات مليار دولار من ميزانية السنة المالية الحالية و 195 مليون دولار كان تم إعادتها إلى وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضى لعدم صرفها قبل 30 سبتمبر الماضى وتم تجميدها لأسباب فنية.
وأكد مايك بومبيو على أهمية تقوية التعاون الأمنى مع مصر لصالح الأمن القومى الأمريكى وإن الالتزام باستمرار دفع هذه المساعدات لمصر من أهم الوسائل لتقوية هذا التعاون.
وتمثل ثاني أكبر دولة تحصل من واشنطن على تمويل العسكري الأجنبي والتى يقدم منحا وقروضا للسماح للحلفاء الأمريكيين بشراء معدات دفاعية منذ توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 حيث داومت الولايات المتحدة على تقديم معونات لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
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