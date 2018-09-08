تصفية عاجلة للقومية للأسمنت.. وهذا مصير العمالة

شركة القومية للأسمنت

بيع المعدات والتصفية العاجلة لتفادى ارتفاع الخسائر

اختيار المصفى فى أقرب انعقاد للجمعية قبل نهاية الشهر الحالى



عصام عميرة



قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنه سيتم اختيار المصفى للشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لافتا إلى أن إجراءات التصفية سوف تختلف عن الشركات الأخرى، وستكون بشكل أسرع لتفادى ارتفاع الديون بعد تقرير المكتب الاستشاري بصعوبة استمرار الشركة.



وأضاف لـ"المال" أن حصة القومية للأسمنت فى أسمنت النهضة والسويس للأسمنت سيتم بيعها لصالح تسديد الديون، وتوفير السيولة، وتعويض العمال، لافتا إلى أن الشركة لديها أراضى بمساحة تتجاوز 300 فدان، وسيتم استغلالها أيضا لسداد الديون.



وتابع أن تصفية الشركة جاء لأسباب فنية واقتصادية نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية للاستمرار، خاصة أن صناعة الأسمنت تعانى من الركود لزيادة عدد مصانع الأسمنت، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، مؤكدا أن العمالة صغيرة السن من الممكن الاستعانة بهم فى الشركات التابعة الأخرى فى حال الحاجة إليهم، وأنه سيتم تعويض العمالة فى أقرب وقت.



وأكد أن المعدات الصالحة للاستخدام سوف يتم بيعها لشركات أخرى فى قطاع الأسمنت، مشيرًا إلى أن عملية اختيار المصفى ستكون من خلال مجلس إدارة الشركة القابضة، وإلزامة بسرعة التصفية لتفادى ارتفاع الخسائر، خاصة أن الشركة مازالت تسدد رواتب العاملين حتى الآن.



وتمتلك الشركة القومية للأسمنت (30.00%) من شركة أسمنت النهضة، بالإضافة إلى نسبة (2.168%) من السويس للأسمنت.



وتأسست القومية للأسمنت عام 1956، وتعد آخر الشركات الأخيرة المملوكة لقطاع الأعمال فى الأسمنت.



وقرر مجلس إدارة الشركة غلق الأفران رقم 3:4 فى نوفمبر 2017، وبالتالى إيقاف كل خطوط الإنتاج عدا مرحلة طحن الأسمنت والتعبئة رغم إنفاق 1.1 مليار جنيه على تطوير المصنعين منذ فترة وجيزة.