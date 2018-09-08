توي الألمانية للسياحة: تأكدنا من سلامة فندق الغردقة ونواصل الحجز عليه

وفاة السائحين البريطانيين 114

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



قالت شركة السياحة والسفر الألمانية "توي" أنها أجرت اختباراتها الخاصة على فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك بالغردقة ولم تجد أي شئ غير آمن، وفقا لصحيفة ذا صن.



وبحسب الصحيفة، ستواصل الشركة الألمانية إيفاد السائحين إلى الفندق الذي شهد وفاة غامضة لزوجين بريطانيين قبل أسابيع.



وكانت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة، قد أعلنت أن اختبارات مستقلة أجرتها على الفندق كشفت عن وجود مستويات عالية من بكتيريا الإشريكية القولونية ( E-coli) والمكورة العنقودية ( staphylococcus)، وقالت إنها أوقفت الحجز للسياح البريطانيين على هذا الفندق وتستعد لتعويض من أصيبوا بأمراض خلال فترة إقامتهم فيه.



وكانت شركة توي قد قالت في بيان سابق إن أكثر من 300 سائحن ضمن برامجها كانوا يقيمون في "أكوا ماجيك" خلال شهر أغسطس، ولم يصب أي منهم بأمراض، وقالت إنها أجرت عمليتي تدقيق بعد وفاة الزوجين البريطانيين وكانت نتائجهما ايجابية ولم يظهر أي مؤشر على مسببات مشاكل صحية يمكن أن يكون لها علاقة بحادثتي الوفاة".



ولم تخلي توي أي من زبائنها من فندق الغردقة عقب الحادث، لكنها قررت عدم بيع رحلات إلى الفندق للسياح البريطانيين، بينما واصلت الحجز للسياح الألمان.

