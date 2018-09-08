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سيـــاســة
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى حميات زفتى
السبت 08 سبتمبر 2018 06:24 م
سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
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سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
ياسمين فواز
تقدّم اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة ومذكرة إلى وزير الصحة بشأن مستشفى حميات زفتى، والتي تعاني تهالك مبانيها من جميع النواحي، لهدمها وإعادة بنائها لتضم وحدة فيروسات كبدية وتطوير الخدمات التي تقدمها المستشفى حيث إنه يخدم فئة كبيرة بمركزي زفتى والسنطة.
وأكد الجوهري أن المستشفى الذي يتميز بموقعه الجغرافي ومساحته الشاسعة التي تبلغ 2500 متر مربع، صدر قرار من اللجنة الهندسية لمجلس مدينة زفتى رقم 8/2015 بعد إجراء معاينة انتهى القرار إلى حاجة المبنى لترميم فني شامل للبنية التحتية وتغيير مواسير الصرف الصحي والمياه وترميم المبنى.
وأوضح أنه صدر قرار من وزارة الصحة في 16/5/2016 من قطاع الرعاية العلاجية بإدراج مستشفى حميات زفتى في خطة التطوير، وبناء عليه قامت مديرية الصحة بإعداد رسم كروكي للمستشفى موضح عليه خطة تطوير المبنى الإنشائي للمستشفى وحاجته لدعم مالي لشراء ملتزمات طبية، حيث إن الكمية المنصرفة من التمويل الطبي لا تكفي لشراء جهاز سونار جديد، والجهاز الموجود بالمستشفى معطل منذ أكثر من 6 سنوات، كما أن المستشفى بحاجة لعدد 2 ميكروسكوب جديد للمعمل.
وأضاف الجوهري، في مذكرته، أنه لا يوجد أي نظام لمكافحة الحرائق أو سلم طوارئ، بالإضافة إلى عدم تعقيم مركزي ولا يوجد أي مكان مخصص للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ورغم مرور أكثر من عامين ونصف العام على إدراج المستشفى ضمن خطة التطوير العاجل، لم يتم البدء في تنفيذ أيٍّ منها حتى الأن وما زال الأهالي يعانون تدنى الخدمة، ووصل الأمر إلى انعدام وجود مستشفى بالحميات بزفتى.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب عام 2016 لدعم المستشفى بوحدة فيروسات كبدية وتم الرد عليه بتاريخ 27-8-2016 بأنه جارٍ تجهيز هذه الوحدة، وحتى الآن لم يتم أي شيء، وكذلك خاطبنا وزارتكم الموقرة بشأن المستشفى لوجود شروخ وتسريبات للصرف الصحي وضرورة عمل صيانة للأجهزة وتم الرد علينا بكتابكم بتاريخ 5-9-2017 بأنه جار عمل اللازم ولم يتم أي شيء. لذلك نأمل من سيادتكم الاطلاع على المذكرة والمستندات المرفقة وسرعة البدء في تنفيذ وترميم وتطوير المستشفى، آملين من سيادتكم تحقيق مطالب أهالي مركز زفتى في توفير خدمة صحية كهدف أساسي في ظل سياسة وزارتكم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وكهدف أسمى ينادي به دستورنا وحتى يشعر المواطن بالمصداقية والشفافية في التعامل مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.
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