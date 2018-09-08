طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى حميات زفتى

ياسمين فواز









تقدّم اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة ومذكرة إلى وزير الصحة بشأن مستشفى حميات زفتى، والتي تعاني تهالك مبانيها من جميع النواحي، لهدمها وإعادة بنائها لتضم وحدة فيروسات كبدية وتطوير الخدمات التي تقدمها المستشفى حيث إنه يخدم فئة كبيرة بمركزي زفتى والسنطة.





وأكد الجوهري أن المستشفى الذي يتميز بموقعه الجغرافي ومساحته الشاسعة التي تبلغ 2500 متر مربع، صدر قرار من اللجنة الهندسية لمجلس مدينة زفتى رقم 8/2015 بعد إجراء معاينة انتهى القرار إلى حاجة المبنى لترميم فني شامل للبنية التحتية وتغيير مواسير الصرف الصحي والمياه وترميم المبنى.





وأوضح أنه صدر قرار من وزارة الصحة في 16/5/2016 من قطاع الرعاية العلاجية بإدراج مستشفى حميات زفتى في خطة التطوير، وبناء عليه قامت مديرية الصحة بإعداد رسم كروكي للمستشفى موضح عليه خطة تطوير المبنى الإنشائي للمستشفى وحاجته لدعم مالي لشراء ملتزمات طبية، حيث إن الكمية المنصرفة من التمويل الطبي لا تكفي لشراء جهاز سونار جديد، والجهاز الموجود بالمستشفى معطل منذ أكثر من 6 سنوات، كما أن المستشفى بحاجة لعدد 2 ميكروسكوب جديد للمعمل.





وأضاف الجوهري، في مذكرته، أنه لا يوجد أي نظام لمكافحة الحرائق أو سلم طوارئ، بالإضافة إلى عدم تعقيم مركزي ولا يوجد أي مكان مخصص للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ورغم مرور أكثر من عامين ونصف العام على إدراج المستشفى ضمن خطة التطوير العاجل، لم يتم البدء في تنفيذ أيٍّ منها حتى الأن وما زال الأهالي يعانون تدنى الخدمة، ووصل الأمر إلى انعدام وجود مستشفى بالحميات بزفتى.



