رواتب موظفي الكول سنتر بمصر.. 14 ألف جنيه لمتحدث الألمانية

محمد رجب



تنشر بوابة المال، اليوم السبت، قائمة برواتب موظفى خدمات الكول سنتر فى مصر بحسب اللغة.



ويعمل أكثر من شركة فى تقديم خدمات التعهيد بمصر، لعملاء محليين ودوليين من مختلف القطاعات الاقتصادية، أبرزها «أكسيد» و«راية» و«إيكو» و«اتصال الدولية» و«BDO ESNAD» و«وصلة».



يشار إلى أن وزارة الاتصالات تخطط لزيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات (برمجيات– كول سنتر) لأسواق أوروبا وأمريكا والخليج من 3.25 مليار دولار خلال العام الماضى إلى 4 مليارات فى 2019.

