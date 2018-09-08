بلاغ للنائب العام ضد شخص انتحل صفة طبيب

دار القضاء العالي 5445

رحاب صبحي



تقدم كل من إيهاب الطاهر، ومنى مينا، أعضاء مجلس نقابة الأطباء ببلاغ للنائب العام ضد مسعد حسن مسعد، لاعتياده انتحال صفة طبيب وهو ليس كذلك، بالإضافة لادعائه صفة نقيب لكيان وهمي يسمى نقابة إخصائي العلوم الطبية، ما يعد تزويرا وانتحالا لصفة ولقب ليس من حقه ومن دون ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يعد انتهاك للمهنة ولحرمة المرضى، واعتياده الجهر بهذه الصفة في جميع الأوساط الإعلامية المرئية والمقروءة.



وذكر البلاغ أن المشكو في حقه ظهر في وسائل الإعلام المختلفة ومنها التليفزيونية والصحفية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مدعيًا أنه رئيس إحدى النقابات يدعي أن اسم تلك النقابة هي "نقابة أخصائيين العلوم الطبية"، بالإضافة إلى ادعائه أنه "دكتور" وذلك كما هو مبين بحرف "د" الذي يسبق اسمه.



وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 5 / 8 /2018 فوجئت نقابة الأطباء بظهور المشكو فى حقه بالظهور على شاشة قناة المحور التليفزيونية كضيف ببرنامج (دوس بنزين) وظهور الشريط التعريفى له ومكتوب (د/ مسعد حسن.. طبيب بوزارة الصحة)، وبتاريخ 28/7/2018 قام المشكو بحقه بالإدلاء بحوار نشر بجريدة الأهرام الغراء للصحفية / إيمان الشاهد وجاء اسمه مصحوباً بلقب (الدكتور) مسعد حسن نقيب إخصائى العلوم.



وتابع البلاغ أنه طبقاً للمرفقات المقدمة من صور مستندات تخص المشكو فى حقه من أنه حاصل على الدبلوم فوق المتوسط (سنتان دراسيتان) تخصص (فني تحاليل بيولوجية) دور مايو 2010 ثم التحق بكلية العلوم التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر الخاصة وحصل منها على درجة بكالوريوس العلوم الطبية فى المختبرات الطبية دور يوليو 2014، الأمر الذى يؤكد أنه منذ تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لم يمر سوى أربعة سنوات فقط وهى فترة زمنية لا يمكن للمشكو فى حقه أن يكون خلالها قد حصل على درجة الدكتوراه.



واستكمل البلاغ: كذلك قامت نقابة الاطباء بالبحث فى سجلات الاطباء لديها تبين لها عدم وجود اسم المشكو فى حقه بسجلات الاطباء لديها وليس له الحق فى ممارسة مهنة الطب وطبقا لنص المادتين 10 ،11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب حيث تنص المادة 10 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف احكام هذا القانون.