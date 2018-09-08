دايموند موتورز توقف الحجز على سيارات لانسر EX

ميتسوبيشي لانسر جديد

أحمد عوض:



أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي، عن وقف الحجز على سيارات "لانسر" بمختلف الفئات خلال الفترة الحالية.



وأكدت مصادر داخل الشركة، أن شبكة الموزعين تتولى حاليا تسليم حجوزات العملاء؛ لأسباب تتعلق بانتهاء مخزون "دايموند موتور" من سيارات لانسر EX

واستبعد احتمالية تأثر مبيعات ميتسوبيشي بعد توقف انتاج وتوريد سيارات "لانسر" من جانب الشركة اﻷم؛ مشيرا إلى أن "دايموند موتورز" في طريقها لإعادة طرح سيارات "اتراج" فى جيلها الجديد لتعويض مبيعات فئة السيارات العائلية.



وأوضح أن أداء العلامة اليابانية يشهد نموًا بنسب تتراوح ما بين 5 و10%، بالتزامن مع طرح الطرازات الجديدة من "إكليبس كروس، وإكسبندر" بالسوق.



ويذكر أن شبكة موزعي ميتسوبيشي تفرض زيادات على السعر الرسمي لطراز "لانسر EX" بمقدار يتراوح ما بين 7 و15 ألف جنيه بمختلف الفئات.



وتمكنت دايموند موتورز من بيع 2083 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".